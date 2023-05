Das renommierte Schwarzwaldhotel im Todtmooser Ortsteil Weg wird als Familienbetrieb in der zweiten Generation weitergeführt. Bereits zum Jahresanfang übernahmen Michael und Christoph Schmitz das Hotel von ihrem Vater Herbert. Anfang April wurde das Hotel samt Restaurant unter der neuen Geschäftsführung zunächst intern geöffnet.

Zuvor wurden umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die Küche wurde komplett erneuert und auch der Frühstücksraum und die 16 Gästezimmer wurden auf einen modernen Standard gebracht. Am Wochenende leitet Christoph Schmitz die Küche. Schmitz hat sich in der Schweiz zum eidgenössisch diplomierten Küchenchef weitergebildet. Unter der Woche führt sein Vater Herbert zusammen mit einer Köchin das Zepter in der Küche. Sein Partnerin Angelika Mutter unterstützt den Hotelbetrieb weiter tatkräftig. Bettina, die Frau von Michael Schmitz, ist für den Service und die Zimmer zuständig. Das Restaurant ist Dienstagabend bis Samstagabend ab 18 Uhr geöffnet.

Christoph Schmitz betont, dass er viel Wert auf Regionalität und Frische der Produkte legt, die er in der Küche zubereitet. Eine ganztägige Öffnung des Restaurants ist aktuell aufgrund der angespannten Personalsituation noch nicht möglich. Für das Abendmenü ist eine Anmeldung erwünscht.

Bürgermeister Marcel Schneider machte ebenfalls einen Rundgang durch den Betrieb und zeigte sich begeistert vom Ambiente unter dem Dach des alten Schwarzwaldhauses: „Ich freue mich, dass junge Unternehmer das Risiko eingehen, und dass der Betrieb weitergeführt wird. Die Gemeinde Todtmoos wünscht hierzu viel Erfolg“, so Schneider.

Das historische Schwarzwaldhaus, das heute den modernen Hotelbetrieb beherbergt, wurde bereits im Jahr 1755 in Todtmoos-Weg erbaut. Im Mai 1986 pachtete Herbert Schmitz das Hotel und führte es als Schwarzwaldhotel weiter. 2011 kaufte Herbert Schmitz das komplette Anwesen. 2023 übergab er den Betrieb an seine beiden Söhne Michael und Christoph.