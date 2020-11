von Andreas Böhm

Das Wahrzeichen von Todtmoos, der altehrwürdige Hochkopfturm, erstrahlt wieder in neuem Glanz. Fast drei Monate dauerte die Renovierung des Turmes auf dem gleichnamigen Todtmooser Hausberg. Ausgeführt wurden die Arbeiten von der ortsansässigen Firma Zumkeller Holz.

Renovierung in Zahlen Der Arbeitsaufwand für die Sanierung betrug etwa 800 Stunden. Am Hochkopfturm wurden zirka 9500 Schindeln angeschlagen. Im Investitionsplan 2018 wurden 100.000 Euro für die Sanierung des Turmes eingestellt. Das Projekt wird bezuschusst.

Der 1926 erbaute und zuletzt 1982 renovierte Turm befand sich in einem maroden Zustand. Das Schindeldach war undicht. Das eindringende Wasser drohte, den inneren Aufbau des Turmes zu schädigen. Wie Zimmermeister Christian Zumkeller im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, sei es „höchste Eisenbahn“ gewesen, um den Turm noch zu retten.

Christian Zumkeller:“ Den Turm am höchsten Punkt und gleichzeitig das Wahrzeichen von Todtmoos restaurieren zu dürfen, erfüllt mich mit großer Freude und ist etwas ganz Besonderes“ | Bild: Andreas Böhm

Nach dem Abdecken der alten Schindeln aus Fichtenholz konnte festgestellt werden, dass der Korpus des Turmes noch keinen größeren Schaden genommen hat.

Schindeln aus der Alaska-Zeder

Der Turm wurde nun mit Schindeln aus der Alaska-Zeder neu eingedeckt: „Diese Holzart hat feine Jahresringe und ist wesentlich witterungsbeständiger als Fichtenholz“, so Christian Zumkeller. Nach dem aufwändigen Gerüstbau wurde zunächst die Haube des Turmes saniert, danach die große Schindelfläche unterhalb der Aussichtsplattform. Beim Turmhelm wurden die Grate mit einem Gratgebinde versehen. Der Hauptturm wurde aus optischen Gründen mit einem Schwenkgrat ausgebildet. Dies ist eine handwerklich traditionelle Art der Gratausbildung.

Während der Sanierung hatten die Zimmererleute mit Wetterkapriolen zu kämpfen. Vor einiger Zeit war der 1267 Meter hoch gelegene Gipfel bereits kurzzeitig mit Schnee bedeckt. Die Arbeiten schritten trotzdem zügig voran. Vor einigen Tagen wurde das Gerüst abgebaut. Einige kleine Restarbeiten sind noch zu erledigen. Christian Zumkeller lag die Renovierung des Turmes sehr am Herzen: „Den Turm am höchsten Punkt und gleichzeitig das Wahrzeichen von Todtmoos restaurieren zu dürfen, erfüllt mich mit großer Freude und ist etwas ganz Besonderes“, so der Zimmermeister.

Die Ortsgruppe Todtmoos des Schwarzwaldvereins beteiligt sich mit einer zweckgebundenen Spende von 7000 Euro an der Gestaltung des Vorplatzes am renovierten Hochkopfturm. Nun können die Besucher wieder ungehindert den Hochkopfturm besteigen und das herrliche Panorama genießen.

Die Renovierungsarbeiten am Hochkopfturm sind abgeschlossen. Zimmerermeister Christian Zumkeller freut sich über die gelungene Sanierung. | Bild: Andreas Böhm

Bei schönem Wetter reicht der Blick über die Höhen des Schwarzwaldes und des Hotzenwaldes bis hinüber zur Alpenkette und zu den Vogesen. Der Hochkopfturm ist eingebunden in die Route des Genießerpfades Turmsteig. Die Ostvariante des Westweges von Pforzheim nach Basel führt ebenfalls über den Hochkopf.