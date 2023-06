Die jährliche Spende überreichten am Mittwochabend Vertreter der Sparkasse Hochrhein an einheimische Vereine. Drei Vereine wurden in diesem Jahr im Rathaus bedacht. Die Trachtenkapelle Todtmoos (TKT) erhielt anlässlich ihres 160-jährigen Vereinsjubiläums in diesem Jahr 1600 Euro. Der Musikverein Todtmoos-Weg (MVTW) bekam 1554 Euro für die Renovierung des vereinseigenen Probelokals. Der Förderkreis Heimatmuseum und Geschichte durfte sich ebenfalls über eine Spende von 1554 Euro freuen. Das Geld fließt in die Investition in eine neue, moderne Beleuchtung der Ausstellungsräume im Heimatmuseum. Bürgermeister Marcel Schneider und David Gerstner von der Sparkasse Hochrhein hoben die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Vereinsmitglieder hervor. Die Spendenaktion der Sparkasse Hochrein für Vereine läuft bereits seit 2003.