von Andreas Böhm

Gabriel Mutter aus Todtmoos ist Innungssieger bei der Gesellenprüfung der Zimmererinnung Waldshut-Bad Säckingen. Der 19-Jährige erreichte beim Anfertigen der Arbeitsprobe die Traumnote 1,0. Sein Notendurchschnitt in Theorie und Praxis lag bei 1,2. Als Arbeitsprobe musste ein Pultdach mit Walm und gleicher Dachneigung angefertigt werden. Als Gesellenstück war ein kompletter Dachstuhl gefordert.

Bürgermeisterin Janette Fuchs beglückwünschte den frischgebackenen Gesellen zu seiner herausragenden Leistung: „Toll, dass wir so einen Nachwuchs in Todtmoos haben.“ Wer gute Noten habe, mache das auch gerne, befand Fuchs. Sie hatte für den jungen Zimmerer ein stärkendes Tröpfchen und ein Handtuch für die oft schweißtreibende Arbeit mitgebracht. Gabriel Mutter erlernte das Zimmererhandwerk bei der Zimmerei Christian Denz in Oberwihl.

Der junge Todtmooser hat auch Zukunftspläne. Er möchte sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern sich zum Meister weiterbilden. Das freut natürlich auch seinen Vater Matthias Mutter, der in Todtmoos eine Zimmerei als traditionsreichen Familienbetrieb führt: „Es ist natürlich beruhigend, dass es weitergeht“, sagte Matthias Mutter zu den Plänen seines Sohnes Gabriel.

Auch bei der Firma Zumkeller Holz in Todtmoos Au haben zwei Auszubildende ihre Prüfung zum Zimmerer erfolgreich abgelegt. Es sind Vincent Bernauer und Jonas Maier.