Der Sportverein Todtmoos ist nach wie vor gut aufgestellt. So lautet das Fazit der jüngsten Hauptversammlung. Die erste Mannschaft spielt auch unter dem neuen Trainer Simon Niesner erfolgreich in der Kreisliga B, im Jugendbereich sind viele Nachwuchsspieler aktiv. Für fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche wird es in diesem Jahr wieder Trainingstage mit der Fußballschule Schlotterbeck geben. Auf der Tagesordnung stand zudem die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Simon Niesner hatte die Verantwortung für die Mannschaft von Kenan Erol übernommen. Wie auch am Ende der vorangegangenen Saison steht man nach der Hinrunde 2022/23 auf dem dritten Platz, allerdings punktgleich mit dem Tabellenzweiten. Die Verbesserung um einen Platz gab denn auch der Trainer als Saisonziel aus. Im Jugendbereich trainieren laut Michael Schmitz, Vorsitzender und Jugendleiter, zwischen 40 und 55 Kinder. Er bewertet die Nachwuchsarbeit positiv, allerdings fehle es an Trainern und Betreuern. Am Spielbetrieb nehme man in Spielgemeinschaften mit den Vereinen aus Bernau oder Häg-Ehrsbach teil.

Im Juni des vergangenen Jahres hatte der Sportverein erstmals zum Schwarzwaldspitzen-Cup mit drei Mannschaften eingeladen. Beim Fußballcamp der Fußballschule Schlotterbeck waren viele Jungen und Mädchen mit Begeisterung bei der Sache. In diesem Jahr soll es eine Neuauflage des Schwarzwaldspitzen-Cups geben, eventuell mit mehr Mannschaften. Und auch die Fußballschule Schlotterbeck wird wieder vor Ort sein, vom 5. bis 9. Juni stehen Trainingstage für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Interessenten können sich ab sofort anmelden. Am 18. und 25. Juli wird zudem ein Schnuppertraining für fußballbegeisterte Jungen und Mädchen angeboten. In Kürze soll die Überdachung des Vorplatzes des Vereinsheims in Angriff genommen werden, die Baugenehmigung liegt vor.

Eine noch nie dagewesene Ehrung, musste verschoben werden: Karl Mutter sollte für 75 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet werden. Für 25 Jahre wurden Philipp Schrieder, Fabian Malzacher und Manuel Gersbach geehrt. Sie erhielten die silberne Ehrennadel des Vereins. 40 Jahre gehören Markus Baumgartner, Michael Kahl und Stefan Messerschmidt dem SV an. Die Ehrungen von Paul Schrieder (25 Jahre), Markus Priller, Rainer Soder, Uwe Priller und Christian Gersbacher (40 Jahre) werden ebenfalls nachgeholt.