von Andreas Böhm

Die Todtmooser Bürgermeisterin Janette Fuchs hat ihre Bewerbung für die Kandidatur als Bürgermeisterin von Eisingen im Enzkreis abgegeben. Im Pressegespräch mit dieser Zeitung erläuterte die Todtmooser Rathauschefin ihre Beweggründe für ihre Kandidatur und berichtete über das weitere Vorgehen im Wahlkampf und ihre gleichzeitige Tätigkeit als Bürgermeisterin der Schwarzwaldgemeinde Todtmoos im oberen Wehratal.

Zur Person Janette Fuchs wurde 1966 in Pforzheim geboren. Ihr Heimatort ist Neulingen-Bauschlott, eine Nachbargemeinde von Eisingen im Enzkreis. Seit September 2014 ist sie Bürgermeisterin der Gemeinde Todtmoos. Zuvor war sie 27Jahre lang in unterschiedlichen zentralen und leitenden Funktionen in der Gemeindeverwaltung in Ispringen tätig. Die eigene Internetseite von Janette Fuchs zur Bürgermeisterwahl in Eisingen ist seit Kurzem freigeschaltet: www.janette-fuchs-eisingen.de

Ihren Entschluss für eine Kandidatur in Eisingen fasste Janette Fuchs bereits im Juni 2021. Sie führt für diesen Schritt persönliche und familiäre Gründe an: „Am Anfang von Corona konnte ich meinen Mann einige Zeit nicht sehen. Er befand sich in Arbeitsquarantäne. Hinzu kam noch die räumliche Trennung von meinen Eltern, welche zur Risikogruppe in der Pandemie gehören. Mir wurde bewusst, wie wichtig mir meine Familie ist, und das ich für sie da sein will.“ Schließlich sei jeder Tag der Trennung für sie und ihre Familie ein verlorener Tag, sagte Janette Fuchs. Und sie ergänzte: „Die Zeit der Pandemie war und ist für mich beruflich wie auch privat keine einfache Zeit. Sie wurde für mich die Zeit der Besinnung.“

Urlaub für den Wahlkampf

Als sie im März aus der Zeitung erfahren habe, dass der Amtsinhaber nicht mehr kandidiert, habe sie über einen Amtswechsel nachgedacht. Im Juni sei dann ihre Entscheidung endgültig festgestanden, in ihre Heimat zurückzukehren. Wahltag in Eisingen ist am 28. November. Janette Fuchs möchte die Zeit bis dahin für ihren Wahlkampf nutzen. Hierfür habe sie bereits Urlaub eingereicht, erklärte die Bürgermeisterin: „Ich werde selbstverständlich all meinen Verpflichtungen in Todtmoos gewohnt und engagiert nachkommen und zugleich aber auch jede freie Zeit nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern von Eisingen zu begegnen, sie durch Gespräche näher kennenzulernen und mich ihnen vorzustellen.“

Die Amtszeit in Todtmoos

Die Amtszeit in Todtmoos würde für Janette Fuchs offiziell im September 2022 enden. Sollte sie in Eisingen zur neuen Bürgermeisterin gewählt werden, wäre ihr Amtsantritt am 15. Februar 2022. Die Frage, wie die Zeit zwischen Februar und September in Todtmoos dann überbrückt werden müsste, vermochte Janette Fuchs nicht zu beantworten. Nur soviel ist bereits klar: die Gemeinde Todtmoos müsse zunächst die Wahl im November abwarten.

Die Wahl in Todtmoos

Auf die Frage, was sie tun werde, falls sie in Eisingen die Wahl verliert, und ob sie dann erneut in Todtmoos als Bürgermeisterin kandidieren würde, antwortete Janette Fuchs spontan und selbstbewusst: „Ich habe mich zu dieser Kandidatur entschlossen, weil ich Bürgermeisterin in Eisingen werden will; das heißt, ich glaube fest daran, dass ich die Wahl gewinnen werde. Was im Falle einer Nichtwahl passiert, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“

Kein Sprungbrett

Die Frage, ob sie ihr Amt als Bürgermeisterin von Todtmoos als Sprungbrett für ihre weitere Karriere nutzen wollte, beantwortete Janette Fuchs mit einem klaren „Nein“: „Es war für mich nie ein Thema, von Todtmoos wegzugehen.“

Ihre Bewerbung in Eisingen begründet sie auf ihrer dafür eingerichteten Internetseite wie folgt: „Ich habe mich um dieses interessante und verantwortungsvolle Amt beworben, weil ich gemeinsam mit Ihnen Eisingen in eine gute Zukunft führen, sinnvolle und notwendige Projekte umsetzen, und die Gemeinde voranbringen möchte.“