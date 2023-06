Schreck am Dienstagabend in Hintertodtmoos: Aufgrund eines Kaminbrands rückt die Todtmooser Feuerwehr mit 17 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, an. Die Einsatzkräfte waren sehr schnell am Einsatzort.

Verletzt wurde niemand

Aus dem Kamin war laut Kommandant Benjamin Ernst bereits Funkenschlag erkennbar. Ebenso war das Dachgeschoss verraucht. Über die Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Kamin auf dem Dach, und machten diesen frei. Nach dem Brand wartete die Feuerwehr auf den zuständigen Kaminfeger, der den Kamin kontrollierte. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.