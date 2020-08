von Andreas Böhm

Gleich zwei Ferienprogramme und ein besonderes Naturerlebnis sorgen in Todtmoos zum Endspurt der Sommerferien für Spiel, Spaß, Abenteuer und Entspannung. Bereits am 24. August startete das Programm der Hochschwarzwald Tourismus GmbH „Musik und Spaß im und um den Alten Kurpark“.

Zu flexiblen Zeiten gibt es Folklore mit der Gruppe Federhut und Blasmusik mit den Gupfernstechern. Die Clowns Kakalaki und Anja und phantasievolle Stelzenläufer erfreuen nicht nur die kleinen Gäste. Noch bis einschließlich Freitag, 28. August, gibt es jeden Tag im Bereich des Kurparks in der Ortsmitte eine neue Überraschung. Eine Anmeldung für die Aktivitäten ist teilweise erforderlich. Details sind bei der Touristinformation zu erfragen. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.

Ein ganz besonderes Ferienprogramm bietet zudem der Schlittenhundesportverein Baden Württemberg an, der seinen Sitz in Todtmoos hat. Das Sommercamp des Vereins bei der Wachshütte in Todtmoos Schwarzenbach steht für alle offen. An einzelnen Tagen wird ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche geboten. Am 27. August sowie am 1. September werden Huskywanderungen angeboten. Am 28. und 31. August ist Baumklettern angesagt. Vom 2. bis 4. September ist der Zirkus Faustino zu Gast. Eine Anmeldung ist erforderlich. Nähere Informationen und Links zum Anmeldeformular im Internet gibt es bei der Touristinformation Todtmoos oder auf den ausgehängten Plakaten.

Mit einem Angebot zum Waldbaden liegt der heilklimatische Kurort Todtmoos im Trend. Termine für die Kurse zum Waldbaden sind am 8. und 22. September. Treffpunkt ist der Parkplatz Schaubergwerk Hoffnungsstollen. Das Waldbaden dauert von 9 Uhr bis 11.30 Uhr. Die Kosten betragen 7,50 Euro pro Teilnehmer. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung, Getränke und Mundschutz. Der Kurs findet auch bei ungünstiger Witterung statt. Ausgenommen sind Sturm, Starkregen und Gewitter. Eine Anmeldung zum Waldbaden ist bis zum Vortag möglich bei allen Touristinformationen im Hochschwarzwald oder unter Telefon 07652/12 06 30.