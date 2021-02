von Andreas Böhm

Bereits am frühen Morgen wurde die Absturzstelle abgesichert. Im Laufe des Vormittags beseitigten einige Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde die Felsbrocken. Sie wurden zuvor zerkleinert, um mit einem Radlader abtransportiert werden zu können. Danach wurde der betroffene Bereich auf weitere lockere Felsteile hin untersucht, um diese gegebenenfalls zu beseitigen. Nach Meinung eines Mitarbeiters des Bauhofes wurde der Felssturz wohl durch eine so genannte Frostsprengung ausgelöst. Schmelzwasser drang in den Felsen ein und gefror bei der letzten strengen Frostperiode zu Eis, das wiederum den Stein lockerte. Die markante, ortsprägende Felsformation befindet sich im Todtmooser Ortszentrum im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Grüntalstraße. Am höchsten Punkt befindet sich das so genannte Felsenkreuz.