von Andreas Böhm

Die Gemeindevertreter, sprich Gemeinderäte, sind ja bekanntlich die gewählte Stimme des Volkes. Doch was ist, wenn deren Stimme aus akustischen und anderen Gründen nur sehr schwer zu hören beziehungsweise zu verstehen ist? Dann muss dringend Abhilfe geschaffen werden. In den Sitzungen des Todtmooser Gemeinderates tritt dieses Problem verschärft zutage. Schon im Sitzungssaal des Rathauses wurde (nahezu erfolglos) versucht, mit einer hochmodernen Mikrofonanlage die gewählte Stimme des Volkes für die Zuhörer verständlich zu verstärken.

In der jüngsten Sitzung der Räte, die wegen der Pandemie in der Wehratalhalle stattfand, wurden nach vorherigen Beschwerden der Zuhörer und Pressevertreter nun gleich vier Mikrofone in der Saalmitte zwischen den Fraktionen platziert. Leider auch erfolglos! Der einfache Grund: die Räte nutzten trotz Hinweis der Bürgermeisterin die moderne Technik nicht, sondern zogen es, mit einer Ausnahme, vor, ihre Beiträge weiterhin wie gewohnt vom Platz aus zu publizieren. Mit dem Resultat, dass wieder arg die Ohren gespitzt werden mussten, um die Ausführungen annähernd akustisch zu verstehen.

Wobei es bei den Rednern zugegeben auch Unterschiede gab, je nach Stimmgewalt. Wenn sich die Damen und Herren Räte, warum auch immer, nicht von ihren Plätzen zum Mikrofon begeben möchten, wäre hier vielleicht eine pragmatische Lösung. Der ohnehin anwesende Bedienstete des Gemeindevollzugs könnte die Rolle als „akustischer Springer“ übernehmen, und den jeweiligen Rednern die Mikrofone reichen, natürlich mit dem aktuell geforderten Mindestabstand. Oder noch einfacher und ganz ohne Technik umsetzbar: jeder Rat sollte sich einmal Gedanken über sein eigenes Stimmorgan machen und dieses laut und vor allem deutlich zum Einsatz bringen. Es könnte ja sonst passieren, dass wichtige Aussagen ob der akustischen Probleme ungehört bleiben oder gar falsch verstanden werden. Das wäre für das Volk und die gewählten Vertreter in jeder Hinsicht fatal.