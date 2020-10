von sk

Ein Exhibitionist ist am Montagmittag in Vordertodtmoos aufgetreten. Gegen 15.30 Uhr war der Mann einer 62 Jahren alten Frau aufgefallen, wie er auf einer Bank an einem Wanderweg saß und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau drehte sich sofort weg und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige folgte der Frau noch ein Stück, war dann aber plötzlich verschwunden.

Nach Aussage der 62-Jährigen war der Mann etwa 20 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, hatte auffällige dunkelblonde Haare mit Dreadlocks, welche zu einem Dutt hochgesteckt waren. Der Mann hatte eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Windjacke mit einem Aufdruck vorne an.

Die Tatörtlichkeit lag in der Verlängerung des Herrenkopfweges an einem Wanderweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) entgegen.