von Andreas Böhm

Die von 2020 auf 2021 verschobenen Festlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins Todtmoos-Weg können aufgrund der anhaltenden Pandemie und der fehlenden Planungssicherheit nicht, wie vorgesehen, komplett durchgeführt werden. Unter Vorbehalt wurde deshalb ein Ersatzprogramm erarbeitet. Dies teilt die Vorsitzende des Vereins, Barbara Schemmer, in einer Presseinformation mit.

Bereits im vergangenen Jahr wollte die Wegner Musik ihr 125-jähriges Vereinsjubiläum mit einem tollen Festprogramm gebührend feiern. Coronabedingt musste das Ganze schweren Herzens auf 2021 verschoben werden. Nun stand der Vorstand erneut vor der schweren Entscheidung, ob und in welchem Umfang zumindest ein Teil der Veranstaltungen durchgeführt werden kann. Barbara Schemmer: „Lange haben wir vom Musikverein Todtmoos-Weg gehofft, die im letzten Jahr abgesagten Termine zur Feier unseres 125-jährigen Bestehens in diesem Frühjahr und Sommer nachholen zu können.“

Doch es kam anders: Der für den 25. April geplante Festgottesdienst und Festakt sowie das große Jubiläumswochenende vom 16. bis 18. Juli musste komplett abgesagt werden. Dennoch haben sich die Verantwortlichen darüber Gedanken gemacht, in welcher Form Veranstaltungen, natürlich immer mit Blick auf die Pandemie, möglich sein könnten. Die Vorsitzende zum neu geplanten Programm: „Wir haben als einzig verbliebenen Programmpunkt am Blasmusikabend mit den Formationen ‚Keine Stille Stunde‘ von Christoph Gleichauf und ‚Michael Maier und seine Blasmusikfreunde‘ festgehalten.“ Dieser soll nun am 20. November in der Wehratalhalle stattfinden.

Auch der Termin für das Jahreskonzert des Musikvereins Todtmoos-Weg am 5. Dezember bleibt bestehen. Möglicherweise soll zum Ende des Jahres noch ein Gottesdienst gestaltet werden: „Die Durchführung der verbleibenden Termine hängt natürlich davon ab, ob und wann wir als kultureller Verein wieder mit regelmäßigen Proben beginnen dürfen und ob Konzerte und Veranstaltungen in der Größe von den politischen Entscheidungsträgern gestattet werden“, erklärt Barbara Schemmer. Nach Informationen der Vorsitzenden wird die Festschrift derzeit fertig gestellt. In Planung ist zudem die Einrichtung einer Vitrine im Heimatmuseum, um die 125-jährige Geschichte des Musikvereins einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Trotz der aktuellen Lage blickt Barbara Schemmer vorsichtig optimistisch nach Vorne: „Trotz aller Beschränkungen, die uns durch die Pandemie auferlegt wurden, bleiben wir optimistisch und hoffen, das wir uns bald wieder regelmäßig treffen und auftreten können“.

In loser Folge geben wir in den nächsten Wochen einen Einblick in die bewegte Geschichte des Musikvereins.