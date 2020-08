von Andreas Böhm

Nach 157 Tagen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie trafen sich die Mitglieder der Trachtenkapelle Todtmoos erstmals wieder zu einer gemeinsamen Probe. Die Musikerinnen und Musiker spielten im Freien auf dem Gelände einer Todtmooser Zimmerei. Mit dem gebotenen Mindestabstand wurde zu den Instrumenten gegriffen und einige Musikstücke gespielt.

Die Aktiven hatten nach der langen Pause sichtlich Freude am Musizieren. Dirigent Martin Kaiser zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis der ersten Probe nach fünf Monaten. Um die künftigen Proben möglich zu machen, wurde von der Vorstandschaft der Trachtenkapelle ein eigenes Hygienekonzept nach den Vorgaben des Blasmusikverbandes erarbeitet.

Im März trafen sich die Mitglieder des ältesten kulturellen Vereines der Gemeinde zu letzten Probe, bevor der Lockdown weitere Zusammenkünfte unmöglich machte. Die Trachtenkapelle steckte mitten in der Probenarbeit für das Jahreskonzert am Ostersonntag. Der Vorstand hat diesen musikalischen Höhepunkt sowie die beliebte Sommerparty am ersten Juliwochenende im Todtmooser Kurpark schweren Herzens absagen müssen. Nach der Aufnahme der Probenarbeit bleibt die Hoffnung, in naher Zukunft unter Einhaltung der Coronaregeln vielleicht einen kleinen Auftritt machen zu können.

Musikverein Todtmoos-Weg

Auch der Musikverein Todtmoos-Weg hat inzwischen wieder mit der Probenarbeit im Freien begonnen. Wegen der Pandemie musste die Wegner Musik ihr 125-jähriges Jubiläum komplett auf das kommende Jahr verschieben.