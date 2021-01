von Andreas Böhm

Der Todtmooser Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Vereinbarung zwischen den Gemeinden Herrischried und Todtmoos zur Überlandhilfe der jeweiligen Feuerwehr bei Schadenfeuer und öffentlichen Notständen. Diese Vereinbarung besteht, ausgehend vom Landkreis Waldshut, schon seit dem Jahr 2001 und wurde nun neu gefasst und zur Abstimmung vorgelegt.

In dem Papier verpflichten sich die Feuerwehren, sich gegenseitig, auf Anforderung, Hilfe zu leisten. Es wird auf die entsprechenden Bestimmungen des Feuerwehrgesetzes über die Amtshilfe verwiesen. In der Vereinbarung sind auch die Regelungen bei entstandenen Kosten und Aufwendungen enthalten. Verdienstausfälle, Sachschäden sowie Kosten für Betriebsmaterialien, welche durch konkrete Hilfeleistung entstanden sind, können demnach der Hilfe leistenden Gemeinde auf Antrag in Rechnung gestellt werden.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag über gemeindeeigene gegenseitige Hilfe der Feuerwehren des Landkreises Waldshut vom Mai 2001 wird durch die neue Vereinbarung ersetzt, soweit sie die Gemeinden Herrischried und Todtmoos betrifft. Bürgermeisterin Janette Fuchs lobte in der Sitzung das gute Miteinander beider Feuerwehren in der Vergangenheit: „Diese sehr gute Zusammenarbeit haben wir schon öfter erfahren. Wir sind froh, wenn Hilfe von außerhalb kommt“, so Janette Fuchs. CDU-Gemeinderat Jörg Zimmermann nannte die Vereinbarung ebenfalls „eine gute Sache“. Er bemängelte jedoch, dass der Vertrag erst nach der Unterzeichnung dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt wurde. Die Bürgermeisterin sah dieses Vorgehen als „laufende Aufgabe der Verwaltung“.