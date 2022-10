von Andreas Böhm

Die Marienstatue in Todtmoos hat Zuwachs bekommen. Nun wurde auf dem Marienplatz hoch über den Dächern von Todtmoos eine zweite Statue platziert. Ein offizielles Einweihungsfest soll später folgen.

Die Skulptur stellt den Leutpriester Dietrich von Rickenbach dar, welchem der Sage nach im Jahr 1255 die Gottesmutter erschienen ist. Sie wies den Priester an, auf dem Schönbühl zwischen Wehra und Todtenbach eine mit einem Kreuz gekennzeichnete Tanne zu fällen und dort eine kleine Kapelle zu errichten. An besagtem Platz steht die heutige, barocke Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau von Todtmoos.

Diese Gründungslegende gilt als Ursprung für die Besiedelung von Todtmoos und dessen Bedeutung als Wallfahrstort.

Mit einem Lastwagen des Todtmooser Bauhofes wurde die Statue des Leutpriesters Dietrich von Rickenbach zum Marienplatz auf der Kälberweid transportiert. Im Hintergrund ist die 2018 errichtete Marienstatue zu sehen. | Bild: Andreas Böhm

Die Initiative für die Schaffung einer weiteren Statue ergriff der Todtmooser Marienverein mit dem Vorsitzenden Volker Albiez und Pater Roman Brud an der Spitze. Volker Albiez sagte im Gespräch mit dem SÜDKURIER: „Wir haben uns dazu entschlossen, die Statue des Leutpriesters anfertigen zu lassen, um die Gründungsgeschichte von Todtmoos vollständig zu machen und auf dem Marienplatz darzustellen“.

Die Statue wurde von Steinmetz Rainer Feigle aus Villingen angefertigt. Dieser hatte bereits die Marienstatue geschaffen. Feigle begann mit dem Formen des Kunstwerkes bereits im vergangenen Jahr. Als Material diente ein Rohling aus Schwarzwälder Sandstein mit einem Gewicht von über vier Tonnen.

Leutpriester Dietrich von Rickenbach schwebt unter den Augen von Volker Albiez auf seinen Platz unterhalb der Marienstatue. | Bild: Andreas Böhm

Nach der Fertigstellung wiegt die Statue des Dietrich von Rickenbach nun immer noch stolze zwei Tonnen. Der Steinmetz hatte bei seiner Arbeit Wert darauf gelegt, dass die Skulptur demütig zu Maria von Todtmoos aufblickt, erklärte Volker Albiez. Als Vorlage für das Kunstwerk diente ein Gemälde der Gründungsgeschichte, das in der rechten Seitenkapelle der Wallfahrtskirche zu sehen ist und die Erscheinung Marias darstellt.

Marienplatz Todtmoos Der Platz befindet sich auf der Kälberweid in Verlängerung des Panoramaweges in Vordertodtmoos. Die Zufahrt erfolgt über die Forsthausstraße. Am Anfang des Panoramaweges gibt es eine begrenzte Parkmöglichkeit. Von dort sind es noch etwa fünf Minuten Fußweg weiter über den Panoramaweg bis zum Marienplatz.

Mit selbstloser Unterstützung des Todtmooser Bauhofes und der ortsansässigen Firma Daniel Stoll Bau wurde das imposante Kunstwerk an seinem jetzigen Standort neben der Marienstatue aufgestellt. Einen Tag später begutachtete neben Volker Albiez und Pater Roman Brud auch der neue Todtmooser Bürgermeister Marcel Schneider das Kunstwerk. Der Bürgermeister war beeindruckt: „Das ist wieder ein weiterer Mosaikstein für Todtmoos“, so Schneider. Auch der Pater zeigte sich gerührt: „Ich bin sehr froh, das Dietrich von Rickenbach nun da ist“.

Video: Andreas Böhm

Die Statue wurde nach Angaben von Volker Albiez komplett aus Spenden finanziert: „Menschen aller Konfessionen haben das Projekt unterstützt und diese Stätte soll auch für alle Menschen da sein“. Albiez weiter: „Dieser Platz ist ein Funke von Licht und Hoffnung, gerade in dieser Zeit“. Deswegen soll die Statue, trotz dem Gebot des Energiesparens, auch weiterhin wenigstens für zwei bis drei Stunden am Abend mit LED‘s angestrahlt werden, wenn der Gemeinderat dafür Grünes Licht gibt. Die Kosten hierfür seien mit zehn Cent pro Tag gering, sagte Volker Albiez.

Volker Albiez und Pater Roman Brud sind nicht dafür bekannt, die Hände in den Schoß zu legen. Sie schmieden bereits weitere Pläne um das Ensemble auf dem Marienplatz sinnvoll zu ergänzen. Angedacht ist das Erstellen der kleinen Ursprungskapelle. Sie soll den Besuchern bei schlechtem Wetter Schutz bieten.