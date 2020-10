von sk

Eine Alarmanlage hat am Montag den Einbruch in ein Café in Todtmoos vereitelt. Kurz vor Mitternacht hatte diese ausgelöst und schlug der oder die Täter in die Flucht. Sie hatten zuvor versucht, ein Fenster zur Backstube aufzuhebeln, so berichtet die Polizei. Wer am Montagabend Verdächtiges rund um den Hohwehraweg beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) zu melden.