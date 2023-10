Todtmoos – Einen unvergesslichen Abend mit Musik, Tanz und Emotionen erlebten die Gäste bei einem Auftritt des Kinderchores und eines Musikensembles der Kunstschule Jaremtsche in der Westukraine. Die Gruppe folgte einer Einladung von Bürgermeister Marcel Schneider. Finanziell gefördert wird der entwicklungspolitische Austausch vom Service Engagement Global, der im Auftrag der Bundesregierung und des zuständigen Ministeriums Entwicklungsinitiativen unterstützt.

Die Gäste im Kurhaus bekamen einen Einblick in die kulturelle Vielfalt und traditionelle Folklore des Landes. Hierzu gehörten ukrainische Lieder und Volkstänze, aber auch moderne Tänze und Gesang wurden geboten. Nach einer ausführlichen Vorstellung der touristisch geprägten Stadt in den Karpaten wartete das Ensemble mit einer Überraschung auf. Als Zeichen der Dankbarkeit für die Reise nach Todtmoos wurde „Die Mühle im Schwarzwälder Tal“ zu Gehör gebracht. Doch damit nicht genug; auch die Polka „Ich esse gerne Sauerkraut“ und der Klassiker „Oh Schwarzwald Oh Heimat“ sorgte beim Publikum für Staunen.

Bei dem kurzweiligen Programm wechselten sich Tänze, Gesang und choreografische Darbietungen, wie etwa „Der Vogel“, ab. Konzentriert und mit viel Freude waren die Kinder bei der Sache. Zwischendurch wurde die ukrainische Tracht in ihrer bunten Farbenvielfalt vorgestellt. Die Gäste wurden musikalisch mitgenommen auf ein ukrainisches Volksfest. Bei Tanz und Gesang kam die Fröhlichkeit bei solchen Festen zum Ausdruck. Diese Freude konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ukrainischen Menschen derzeit alles andere als Grund zur Fröhlichkeit haben. Seitens des Ensembles und des Kinderchores wurde der Gemeinde Todtmoos und den Mitbürgern für die aufrichtige Hilfe in einer schweren Zeit gedankt. In Todtmoos haben zahlreiche ukrainische Kriegsflüchtlinge eine Bleibe gefunden. Den Wunsch nach Frieden und Freiheit für ihr Land drückten die Gäste aus der Ukraine mit einem besonderen Lied aus; sie betraten mit der Flagge der Ukraine und Deutschland die Bühne.

Die Zuschauer zeigten den Gästen ihre Ehre, und erhoben sich bei dem Lied als Zeichen der Solidarität von ihren Stühlen. Nach der Ansprache eines Vertreters des Kulturamtes der Stadt Jaremtsche ergriff Bürgermeister Marcel Schneider das Wort und bedankte sich für die „Freude und die rührenden Momente“. Der weiter: „Das war der erste Schritt zu einem Verständnis; es wird nicht beim ersten Schritt bleiben.“ Schneider kündigte die Vertiefung der Beziehungen beider Gemeinden an.