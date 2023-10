Schlittenhunderennen auch ohne Schnee – am Wochenende gingen knapp 50 Gespanne mit 400 Hunden beim ersten Waldhaus-Wehra-Trail auf den anspruchsvollen Kurs durch Alten und Neuen Kurpark. Ein Format, das sowohl bei Teilnehmenden als auch bei Besuchern auf positive Resonanz stieß.

Das Schlittenhunderennen In Todtmoos finden seit 45 Jahren Schlittenhunderennen statt. 1994 und 2015 wurden sogar Weltmeisterschaften durchgeführt. Das letzte Schlittenhunderennen fand im Januar 2017 statt. Seitdem mussten die Rennen mangels Schnee abgesagt werden. Todtmoos will daher künftig ein neues Format anbieten. Den Auftakt machte das erste Schlittenhundewagenrennen am Wochenende, das aber kein Ersatz für das internationale Schlittenhunderennen im Januar sein soll.

Schlittenhunderennen stoßen nach wie vor auf viel Interesse, man muss sich aber auf den Klimawandel, verbunden mit ausfallenden Rennen, einstellen. Einen neuen Weg geht man in Todtmoos und will den Schlittenhundesport unabhängiger von der Wetterlage machen. Gemeinsam mit dem Schlittenhundsportverein Baden-Württemberg (SSBW) hat die Gemeinde nun ihr Angebot in Sachen Schlittenhundesport ausgeweitet und zu einem Schlittenhundewagenrennen eingeladen.

Die unterschiedlichsten Gespanne waren mit von der Partie.

Knapp 50 Gespanne mit rund 400 Hunden gingen an den Start, überwiegend Teilnehmende aus den Reihen des SSBW, aber auch aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und einige wenige aus der Schweiz und Frankreich. Gespanne mit Scootern mit ein und zwei Hunden, Fahrrad und Wagen, die von zwischen vier und sechs Hunden gezogen wurden, waren mit von der Partie. Zudem gab es Canicross-Läufe, bei denen Läufer und Hund mit einer Leine verbunden sind.

Der Kurs führte von Start im Neuen Kurpark durch den Ort zum Alten Kurpark und wieder zurück. „Ein anspruchsvoller, knapp zwei Kilometer langer Kurs mit einigen Steigungen, scharfen Kurven und Abzweigungen“, sagte der Vorsitzende des SSBW Michael Ruopp. Ein schwieriger Kurs, der aber durchaus machbar war, bestätigte eine Musherin. Gerade die Richtungswechsel und Abzweigungen machten so manchem Musher Probleme.

sax_ho_to_hundewagenMit Schwung den Berg hinauf

Denn die Hunde blieben gelegentlich einfach stehen, verließen den nur mit einem Flatterband markierten Kurs und waren nur mit Mühe dazu zu bringen, weiterzulaufen, das Geschehen am Trail war denn doch zu interessant. Und so mancher Musher musste sein Fahrzeug verlassen, um die Hunde, gelegentlich auch mithilfe von Zuschauern, wieder auf Kurs zu bringen. Mit den Rufen „Voran, voran“ und „Auf geht‘s“ feuerten die Musher ihre Gespanne an und einer rief kurz vor dem Ziel „Nach Hause“.

Kurs komplett einsehbar

Als Reiz des Rennens bezeichnete Ruopp die Tatsache, dass der Kurs von Anfang bis Ende einzusehen sei. Dies bestätigten auch viele Besucher, die meisten hatten sich im Neuen Kurpark eingefunden, wo Bürgermeister Marcel Schneider das Geschehen kommentierte. „Das macht richtig Spaß, das sieht man selten“, sagte eine Dame aus Todtmoos und lobte das besondere Ambiente der Veranstaltung.

Bürgermeister Marcel Schneider kommentierte das Renngeschehen.

Aus Herrischried war ein Herr gekommen. Es sei sehr interessant, die Gespanne einmal mit den Wagen, mit denen im Sommer trainiert werde, zu sehen, sagte er, eine Möglichkeit, die sich sonst nicht biete. „Wir lieben Huskys, das sind tolle Hunde“, erklärte ein Ehepaar, das aus Staufen gekommen war. Sie waren schon oft bei den Winterrennen in Todtmoos dabei, aber die seien in letzter Zeit oft ausgefallen, bedauerten sie und freuten sich daher besonders über das neue Format in Todtmoos. Und auf eines freute sich die Dame ganz besonders: „Nach der Mittagspause dürfen wir die Hunde streicheln“.

Ein abwechslungsreichen Angebot erwartete die Besucher im Alten Kurpark

Vor Ort war auch der Tierschutzbeauftragte des SSBW Niki Jesberger. Er überprüfte die Einhaltung aller Vorschriften, darunter auch den Umgang der Musher mit ihren Hunden. Einer hatte wegen rohen Vorgehens gegen einen Hund eine Verwarnung erhalten. „Das geht gar nicht“, sagte Jesberger dazu. Wie bei den Schlittenhunderennen im Januar gab es auch beim Wagenrennen wieder ein Rahmenprogramm. Der Verein Todtmoos Erleben hatte einen Markt mit 17 Ausstellern organisiert, Sascha Bär bot die Möglichkeit, Huskys hautnah zu erleben und in der Schwarzwaldspitze startete eine große Country-Party.

