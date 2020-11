von Andreas Böhm

Tobias Wasmer wurde bei der Gesellenprüfung der Innung für Metallbau und Feinwerktechnik Lörrach in der Fachrichtung Konstruktionstechnik Innungssieger. Bürgermeisterin Janette Fuchs würdigte die gute Leistung des jungen Todtmoosers.

Tobias Wasmer aus Todtmoos wurde bei der Gesellenprüfung zum Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, Innungssieger.

Wasmer erlangte bei der Prüfung einen Notendurchschnitt von 1,6. Im Bezirk der Handwerkskammer Konstanz war der 20-Jährige auch beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks sehr erfolgreich und wurde dritter Kammersieger. Als Gesellenstück musste er das Modell eines Kranarms anfertigen. Seine Ausbildung machte Tobias Wasmer bei der Firma Metallbau Zimmermann in Wehr. Mittlerweile ist er im familieneigenen Betrieb, Metallbau Zipfler in Bad Säckingen tätig, den sein Vater Matthias Wasmer führt. In der Firma wurde übrigens auch der Todtmooser Riesenhirsch angefertigt.

Meisterprüfung als nächstes Ziel

Für Tobias Wasmer war die Berufswahl genau richtig: „Handwerk war immer mein Ziel. Es macht mir Spaß; das ist genau meins“, so der junge Handwerker, auf den seine Eltern mit Recht stolz sind. Auch Bürgermeisterin Janette Fuchs würdigte die Leistung von Tobias Wasmer: „Ich bin stolz, dass wir solche jungen, engagierten Leute im Ort haben“. Natürlich hatte sie für den jungen Gesellen auch ein passendes Geschenk mitgebracht. Tobias Wasmer hat auch schon Pläne für seine berufliche Zukunft. Ganz oben auf der Liste steht dabei die Meisterprüfung.