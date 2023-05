Der Kur- und Ferienort Todtmoos wartet am Wochenende, 6. und 7. Mai, mit einer großen Veranstaltung auf. Premiere feiert der erste Lebküchlermarkt. Der Markt wird kombiniert mit dem Frühlingserwachen vom Verein Aktives Todtmoos, das bereits im vergangenen Jahr viele Besucher nach Todtmoos lockte.

Das Frühlingserwachen steht unter der Federführung von Frieder Maier, dem Vorsitzenden von Aktives Todtmoos. Den Lebküchlermarkt organisieren Nina und Marc Faschian, die in Todtmoos und Waldshut den Lenina-Shop betreiben. Ziel der Doppelveranstaltung ist laut Frieder Maier und Marc Faschian, den Bekanntheitsgrad von Todtmoos zu steigern und mehr Tagestouristen in den Ort zu holen. Hierfür wurde eigens ein Logo mit Trachtenhut und Lebkuchen entworfen, das auf Fahnen gedruckt wird. Marc Faschian: „Wir wollen Todtmoos als Lebküchlerdorf vermarkten.“ Der Lebküchlermarkt mit mehr als 40 Verkaufsständen erstreckt sich durch die ganze Hauptstraße bis zum Sparkassenplatz. Lokale Händler und Erzeuger bieten ein vielfältiges Sortiment an heimischen Produkten an. Des Weiteren werden regionales Kunsthandwerk und moderne Produkte aus dem Schwarzwald angeboten. Mit dabei sind neben Anbietern aus der Region auch die Todtmooser Gastronomie und der Einzelhandel.

Auf die kleinen Festbesucher warten im Alten Kurpark viele Attraktionen wie etwa eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell und vieles mehr. Am Samstag und Sonntag finden zum Blaulichttag Vorführungen der Todtmooser Feuerwehr und der Bergwacht sowie der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes statt. Ein weiterer Höhepunkt ist am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr ein Open Air Konzert der Band Slamjam aus Stühlingen. Der Musikverein aus Hütten spielt am Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf.

Termin: Todtmooser Lebküchlermarkt am Samstag, 6. Mai, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Infos im Internet: www.lebkuechlermarkt.de.