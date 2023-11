Todtmoos – Musik aus der Zeit des Frühbarock präsentierte ein hochkarätig besetztes Trio am Sonntagnachmittag in der Todtmooser Wallfahrtskirche. Die Konzertbesucher genossen ein stilvolles Konzert mit meditativem Charakter und entflohen für kurze Zeit der November-Tristesse.

Pater Roman Brud begrüßte die Gäste und Künstler und sprach von einer „kleinen musikalischen Dreifaltigkeit“. Das Konzert trug den bezeichnenden Titel „Stylus Phantasticus“, einer aus Italien stammenden Stilrichtung des Barock. Diese Musik zeichnet sich durch kurze, unterschiedliche Figuren ab. Prägnante Läufe der Instrumente werden dabei auf interessante Weise miteinander verknüpft und zu einer Einheit zusammen gefasst. Iris Tjoonk an der Barockposaune, Christiane Lux an der Orgel und Hans Jakob Bollinger am Zink verkörperten diesen musikalischen Stil in Perfektion. Die einzelnen Kompositionen waren unterschiedlich besetzt. Zum festlichen Auftakt erklang Canzon La Grimanetta von Giovanni Battista Riccio in der Besetzung mit Orgel, Zink und Barockposaune. Beim Präludium in G von Orlando Gibbons begeisterte Christiane Lux als Solistin an der Orgel. Die Todtmooser Organistin Iris Tjoonk, die informativ durch das Programm führte, kündigte mit der Sonata quinta libro Secunda ein Musterbeispiel des Stylus Phantasticus an. Die Komposition Adesto dolori meo von Hermann Hollanders bearbeitete Iris Tjoonk für Orgel und Posaune.

Die Musikerin erklärte die Bedeutung der Instrumente. Im Frühbarock wurden viele Kompositionen ursprünglich als Chor-Lieder geschrieben. Posaune und Zink sollten dann die menschlichen Stimmen nachahmen. Das historische Blechblasinstrument Zink (italienisch Cornetto), hatte seine Blütezeit im 17. Jahrhundert und wird wie eine Trompete geblasen. Die Barockposaune hatte ihren Ursprung im 16. Jahrhundert und wurde später von moderneren Bauarten verdrängt. Das neubarocke Gehäuse der Todtmooser Orgel ist bestückt mit 3.333 Pfeifen.

Iris Tjoonk absolvierte in Amsterdam ein Studium für Posaune und Komposition und ist als Organistin in Todtmoos tätig. Christiane Lux studierte Kirchenmusik an der evangelischen Kirchenmusikschule in Halle. Hans Jakob Bollinger widmete sich unter anderem der Alten Musik und schloss Studien in Schweden, den USA und der Schweiz ab.