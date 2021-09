von Andreas Böhm

Nach einer langen Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie freuen sich die Mitglieder der Narrenzunft Todtmoos auf den Neustart. Sie hoffen sehr darauf, dass in der kommenden Saison die Narretei wieder wie gewohnt stattfinden kann. Der Vorstand stellt derzeit die Weichen für das 44-jährige Jubiläum des Vereins und hält zum närrischen Geburtstag einige Überraschungen bereit.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickte die Vorsitzende und Narrenpräsidentin Gudrun Wasmer zurück auf die entbehrungsreiche Zeit während des wiederholten Lockdown und erzählte über die Pläne für die kommende, närrische Saison.

Die Veranstaltungen der Narrenzunft in der Saison 2019/20 konnten noch alle problemlos durchgeführt werden, bevor Corona dann für einen kompletten Stillstand im Vereinsleben sorgte: „Plötzlich war alles auf Eis gelegt“, so Gudrun Wasmer. Die Saison 2020/21 wurde komplett abgehakt. Das begann schon mit der Absage der Proklamation der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN), welche am 11.11. in Karsau hätte stattfinden sollen.

Der Vorstand traf sich im vergangenen Sommer dennoch ab und an zu einer Corona konformen Sitzung in Präsenz. Es wurde eine grobe Planung gemacht, aber die Zeichen für die Durchführung von Veranstaltungen standen nicht gut: „Es war dort schon absehbar, das nichts stattfinden kann“, so die Narrenpräsidentin enttäuscht. Virtuelle Sitzungen während des erneuten Lockdown wurden keine abgehalten.

Der Verein Die Narrenzunft wurde 1977 im so genannten „Schluuch“ im damaligen Parkhotel gegründet. Hauptinitiatoren für die Vereinsgründungen waren der damalige Bürgermeister Wolfgang Heuschmid und Erwin Böhm. Seit 1980 gehört die Narrenzunft Todtmoos zur Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte VHN. Die Narrenzunft hat aktuell etwa 120 Mitglieder. Diese teilen sich auf in das Gugge-Ensemble, die Hochkopfgeister-Moosgumper, die Lebküchler, die Rabenschluchtteufel und die Tanzgarde. Vorsitzende ist Gudrun Wasmer. Informationen und Kontakt im Internet (www.nz-todtmoos.de).

Verärgert zeigte sich Gudrun Wasmer rückblickend über die ihrer Meinung nach oftmals unlogischen Vorgaben für die Vereine: „Eine Planung war für uns sehr schwierig. Man hing immer in der Luft“. Einen weiteren Kritikpunkt führte die Vorsitzende an. Von der Tanzgarde, die der Narrenzunft Todtmoos angeschlossen ist, wurden seitens der Gema finanzielle Forderungen gestellt, obwohl keine Tanzübungen und Auftritte stattgefunden hatten. Corona-Hilfe wurde über die VHN beantragt und an die einzelnen Mitgliedszünfte ausgezahlt. Anfang Juli diesen Jahres traf sich der Vorstanderstmals wieder zu einer regulären Sitzung: „Alle haben sich sehr auf diese erste Sitzung gefreut“, erzählte die Vorsitzende.

Vorbereitungen laufen

Aktuell bereiten sich die Todtmooser Narren auf die kommende Saison mit dem 44-jährigen Jubiläum der Narrenzunft vor. Eigentlich war ein Festbankett geplant, dessen Organisation aber etwas zu spät sei, so Gudrun Wasmer. Dennoch haben die Verantwortlichen Ideen zum Jubiläum ausgearbeitet: „Laura Maier und Leonie Gerspacher sind derzeit dabei, über die einzelnen Todtmooser Zünfte ein Video zu produzieren, als Rückblick auf die 44-jährige Geschichte des Vereins“, gab Gudrun Wasmer bekannt.

Narrenpräsidentin Gudrun Wasmer, Todtmoos | Bild: Andreas Böhm

Das fertige Video soll ab 8. Oktober, dem Gründungstag der Narrenzunft Todtmoos, in den sozialen Medien vorgestellt werden. Nach einigen Jahren Pause soll es in der kommenden Saison wieder eine Neuauflage des Todtmooser Zunftabends geben. Beiträge von allen Seiten, auch von Privatpersonen und Vereinen, seien erwünscht, so die Narrenpräsidentin: „Bei unserem Zunftabend kann und darf jeder mitmachen.“ Für Oktober ist die Hauptversammlung der Narrenzunft mit Neuwahlen des Vorstands geplant. Abschließend fragten wir Gudrun Wasmer nach ihren Zukunftswünschen: „Wir freuen uns auf die kommenden Veranstaltungen und ich hoffe, das alles stattfinden kann. Wir möchten mal wieder so richtig Fasnacht machen.“