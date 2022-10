von Christiane Sahli

Im Laufe der vergangenen Woche wurde die Statue des Dietrich von Rickenbach neben der weithin sichtbaren Marienstatue im Gewann Kälberweid aufgestellt. Am Sonntag wurde sie im Beisein des Künstlers Rainer Faigle und zahlreicher Bürger im Rahmen einer Andacht gesegnet. Ein Einweihungsfest soll im nächsten Jahr folgen. „Die Marienstatue ist nicht mehr alleine, sie hat Gesellschaft bekommen“, sagte der Leiter der Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau, Pater Roman Brud, eingangs schmunzelnd. Mit der Statue des Leutpriesters Dietrich von Rickenbach, auf dessen Marienerscheinung die Gründung von Todtmoos zurückgeführt wird, werde die Gründungslegende vervollständigt, fuhr er fort. Und zur Person des Dietrich: Auch wenn der Leutprieser bislang nicht seliggesprochen wurde, sei er doch in den Augen Gottes und in den Herzen der Menschen ein Seliger. Und das werde man den Rickenbachern mitteilen, sagte der Pater lachend.

Auch wenn das Einweihungsfest aus gegebenem Anlass auf sich warten lässt, war es für Pater Roman ein Anliegen, die Statue vorab zu segnen. | Bild: Christiane Sahli

Volker Albiez, Vorsitzender des Marien Fördervereins, lobte die Darstellung des Dietrich von Rickenbach, der wie in dem Bild der Gründungslegende in der Wallfahrtskirche zu Füßen von Maria kniet, als „demütig wie erwartet, aber besser dargestellt als erwartet“. Sein Dank galt allen, die bei der Umsetzung des Projektes mit im Boot waren und nannte dabei die politische Gemeinde, die Eigentümerin des Geländes ist, die Kirchengemeinde als Eigentümern der Statuen, die vielen anderen Unterstützer und nicht zuletzt Pater Roman. Er sei mit Herzblut bei der Sache, „er ist die Maria von Todtmoos“, so Albiez unter dem Beifall der Versammelten.

Bürgermeister Marcel Schneider knüpfte an die Worte von Albiez an. Die Zusammenarbeit aller Beteiligen bei der Umsetzung des Projektes bezeichnete er als gute Entwicklung, an die man anknüpfen wolle. Und zur Statue selbst: „Sie ist eine weitere Attraktion für Todtmoos, die den liebenswerten Wallfahrtsort stärkt“.

Auch Bürgermeister Marcel Schneider, Künstler Rainer Faigle und Volker Albiez (von links) hatten es sich nicht nehmen lassen, bei der Segnung der Statute durch Pater Roman (rechts) dabei zu sein. | Bild: Christiane Sahli

Angesichts der, wie es Pater Roman formulierte, dunklen Zeit, verzichtet man vorerst auf ein Einweihungsfest, die Segnung der Statue im Rahmen einer Andacht mit entsprechenden Bibeltexten und Marienliedern war den Beteiligten aber ein Anliegen. Wenn sich die Weltlage wieder normalisiert hat, wird das Einweihungsfest nachgeholt. Dann soll auch ein von Bernd Schneider komponiertes Marienlied, dessen Text aus der Feder von Günter Wasmer stammt, offiziell vorgestellt und uraufgeführt werden, kündigte Albiez an.