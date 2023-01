von Andreas Böhm

Rund 250 Einwohner folgten am Dienstagabend der Einladung der Gemeindeverwaltung und des Landratsamtes zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Flüchtlingssituation in Todtmoos. Der Hintergrund: Im Hotel „Fünf Jahreszeiten“ wird eine zweite Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet und schon am Mittwoch dieser Woche belegt.

Aufgeheizte Stimmung im Saal

Die Stimmung im Saal der Wehrathalle war aufgeheizt. Denn Todtmoos fühlt sich über Gebühr mit Flüchtlingszusweisungen belastet. Die Zahlen: Von den im Landkreis untergebrachten 555 Flüchtlingen aus Afrika, Syrien und Afghanistan soll alleine Todtmoos über 120 aufnehmen. Das sind gut 22 Prozent, die nur einer kleinen Gemeinde zugewiesen werden.

Todtmoos hat Verständnis für den Landkreis und das Landratsamt, wünscht sich aber gerechtere Verteilung der Flüchtlinge unter allen 32 Kreisgemeinden. Vor Ort waren neben Landrat Martin Kistler weitere Vertreter des Landratsamtes.

Flüchtlingssituation in Todtmoos In der Gemeinde leben derzeit 66 ukrainische Flüchtlinge, die in Privatwohnungen untergebracht sind. Seit Dezember 2022 sind im Hotel Löwen 63 Flüchtlinge aus den Maghrebstaaten (Nordafrika) untergebracht. Im zusätztlich angemieteten Hotel „Fünf Jahreszeiten“ treffen am Mittwoch (18.1.) weitere 28 Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien ein. Es handelt sich hier um vier Frauen, die übrigen Flüchtlinge sind Männer. In nächster Zeit sollen weitere Flüchtlinge im Hotel „Fünf Jahreszeiten“ untergebracht werden. Die maximale Kapazität für diese Gemeinschaftsunterkunft liegt bei 60 Personen, die in den nächsten Tagen auch noch belegt werden soll. Damit wären in Todtmoos über 120 Flüchtlinge aus Afrika, Syrien und Afghanistan untergebracht. Insgesamt sind im ganzen Landkreis 555 Flüchtlinge aus diesen Herkunftsländern in elf Sammelunterkünften untergebracht.

„Belastungsgrenze überschritten“

Bürgermeister Marcel Schneider erklärte zu Beginn, dass schon jetzt die Belastungsgrenze für die Unterbringung in Todtmoos überschritten sei: „Eine weitere Unterkunft läuft den Interessen der Gemeinde zuwider“, sagte Schneider.

Rund 250 Einwohner aus Todtmoos kamen zur Informationsveranstaltung zur Flüchtlingssituation in die Wehratalhalle. Die Stimmung war angespannt. | Bild: Andreas Böhm

Dennoch habe er Verständnis für die Zwänge des Landratsamtes, das für die Unterbringung zuständig ist.

Landrat räumt Belastungsspitzen für einzelne ein

Landrat Martin Kistler sprach von einer außerordentlichen Situation. Es seien schon 2500 ukrainische Flüchtlinge im Kreis untergebracht: „Die Kapazitäten sind auch im Landkreis erreicht. Es ist notwendig, aufgrund ansteigender Zahlen Immobilien anzumieten“, sagte Kistler.

Er räumte für einzelne Gemeinden Belastungsspitzen ein, die wieder abgebaut werden sollen. Nach Kistlers Worten sollen so lange wie möglich keine Flüchtlinge in Hallen untergebracht werden. Der Belegungsvertrag mit dem Hotelbetreiber könne kurzfristig wieder gekündigt werden, dies sei keine klassische, langfristige Unterbringung, so der Landrat.

Und in Zukunft?

In die Zukunft blickend sagte Martin Kistler aber auch: „Das Land gibt keine Entwarnung.“ Der Leiter des Amtes für Sozialarbeit, Axel Albicker sagte, man könne die zugewiesenen Kontingente des Landes nicht zurückstellen. In Bezug auf die Sicherheitsbedenken, die viele Bürger äußerten, sagte Albiez: „Wir können nicht sicherstellen, was die Menschen auf den Straßen der Gemeinde tun.“ Bei Vorfällen riet er, sofort die Polizei zu informieren.

Hörten sich die Sorgen und Bedenken der Bürger zur Unterbrinung von Flüchtlingen in einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft an und suchten nach Antworten: v.l. Axel Albicker, Leiter des Amtes für soziale Hilfen, Bürgermeister Marcel Schneider und Landrat Martin Kistler. | Bild: Andreas Böhm

Landkreis hat Sicherheitsdienst organisiert

Die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Antje Maurer, sprach sich für eine niederschwellige, psychosoziale Betreuung aus und sprach die Helferkreise an: „Das hat in Todtmoos gut funktioniert. Es gibt Ängste auf beiden Seiten, die abgebaut werden sollen.“

Dass die Bürger Ängste umtreiben, wurde in der Fragerunde mehr als deutlich. Es gab schon Vorfälle, die der Landrat einräumte: „Wir müssen versuchen, solche Situationen abzustellen, aber es kann keine Garantien geben.“ Seitens des Landratsamtes sei ein Sicherheitsdienst organisiert worden, so Kistler.

Bürgerin bemängelt maroden Zustand der Unterkünfte

Eine Bürgerin sprach den nach ihren Worten maroden Zustand des Hotels an und legte eine schriftliche Dokumentation der Mängel (mangelhafter Brandschutz, Schimmel und einiges mehr) vor. Markus Siebold vom Amt für Kreisschulen und Liegenschaften sagte, dass bei einer Besichtigung Mängel festgestellt, aber inzwischen behoben wurden: „Die Zimmer und Gemeinschaftsräume und die Wasserqualität sind in Ordnung.“ Auf die Frage nach der ärztlichen Versorgung sicherte der Landrat zu, nach Lösungen zu suchen.

Martin Kistler sagte zum Ende der Veranstaltung: „Ich bin ehrlich; ich kann ihnen nicht alle Sorgen nehmen.“ Und der Landrat appellierte an die Einwohner: „Lassen sie uns die Situation positiv gestalten!“