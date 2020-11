von sk

Die Dr.-Rudolf-Eberle-Grundschule Todtmoos freut sich erneut über eine große zweckgebundene Spende in Höhe von 6300 Euro von der Friedrich-und-Erika-Ulrich-Stiftung. Die in Todtmoos bekannte Susanne Uellner betreut diese Stiftung. Das Ziel der Stiftung ist die Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, in diesem Zusammenhang wurde dieses Anliegen an der Dr.-Rudolf-Eberle-Schule in Todtmoos erneut umgesetzt. Susanne Uellner liegt die Digitalisierung der Schulen am Herzen.

Aus diesem Grund leitete sie die finanzielle Unterstützung in Höhe von 6300 Euro in die Wege, um zwei große 75-Zoll-Bildschirme für zwei Klassenzimmer sowie Laptops und iPads anzuschaffen. Mit den iPads können die Bildschirme drahtlos angesteuert werden und ersetzen so die veralteten Overheadprojektoren in den Klassenzimmern. Schulleiter Jörg Oehler, das Lehrerkollegium und vor allem die Schüler freuen sich überaus über diese Investition ins Digitale. Die finanzielle Abwicklung der Spende der Friedrich-und-Erika-Ulrich-Stiftung lief über den Förderverein der Schule.