von Andreas Böhm

) Nach der Winterpause haben die Arbeiten für das Sanierungsgebiet „Vordertodtmoos III“ wieder begonnen. Derzeit wird der Parkplatz beim Friedhof neu angelegt. Es werden Pflastersteine für die 22 neuen Parkplätze verlegt.

Angelegt wird auch ein neuer Fußweg als Verbindung zwischen dem Friedhof und dem Kurpark. Die Wehratalstraße ist bis zur Abzweigung Salesiaweg bereits ausgebaut. Es müssen noch die entsprechenden Anschlüsse für das Abwasser zwischen einigen Häusern verlegt werden. In einem weiteren Schritt wird die brach liegende Fläche oberhalb des Minigolfplatzes wieder hergerichtet. Hier wurde in den vergangenen Monaten Aushubmaterial zwischengelagert.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, haben sich die Arbeiten wegen der Corona-Krise verzögert. Ursprünglich sollten diese Maßnahmen bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten an der Landesstraße und der Wehrabrücke abgeschlossen sein. Für den Bauabschnitt Schwarzenbacher Straße in Richtung Klinik Wehrawald sollen die Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke spätestens Anfang Mai erfolgen, sagt Kämmerer Uwe Bonow. Der Baubeginn wird auf Ende August nach den Handwerkerferien festgelegt. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes „Vordertodtmoos III“ stehen für den Ausbau der Schwarzenbacher Straße Mittel in Höhe von 1,132 Millionen Euro bereit.