von Andreas Böhm

In einer ausführlichen Stellungnahme erläuterte Bürgermeisterin Janette Fuchs in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Gründe für die Schließung des Freibades Aquatreff in dieser Saison. Gleichzeitig bedankte sie sich bei Allen, die sich in den vergangenen Wochen mit viel Engagement für eine Öffnung eingesetzt hatten.

Wie wir bereits berichteten, fasste der Gemeinderat in der Sitzung vom 15. Juni schweren Herzens den Beschluss, das Freibad in dieser Saison nicht zu öffnen. Der Hauptgrund: der Schwimmmeister der Gemeinde teilte Ende April mit, dass er krankheitsbedingt die Betriebsleitung des Freibades in diesem Jahr nicht übernehmen kann. Wie die Bürgermeisterin bekannt gab, sei der Gemeinderat noch am selben Tag über die Situation informiert worden, und man sei sich einig gewesen, die Stelle sofort auszuschreiben. In der Folge wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um nach einem Ersatz zu suchen.

Tipps aus der Bevölkerung

Viele Tipps und Hinweise kamen auch aus der Bevölkerung, so die Bürgermeisterin. Es wurde ein Aufruf für Rettungsschwimmer mit Silbernem Abzeichen gestartet. Angefragte Bademeister hätten einen Arbeitsvertrag, der an Kündigungsfristen gebunden sei, so die Rathauschefin. Bereits pensionierte Bademeister wollten die Verantwortung für eine ihnen fremde Anlage nicht übernehmen. Janette Fuchs weiter: „Das Bad an eine Bäderverwaltung zu übergeben, wäre zu kurzfristig gewesen und hätte auch den finanziellen Rahmen gesprengt“.

Am 1. Juni sei der Gemeinderat und die Verwaltung nochmals durch eine qualifizierte Bademeisterin über den Sachstand kompetent und ausführlich informiert worden, erklärte Fuchs. Bei dem Gespräch wurde deutlich gemacht, dass eine Öffnung ohne einen unterschriebenen Arbeitsvertrag mit einer qualifizierten, vollbeschäftigten Fachkraft ausgeschlossen ist. Somit sei klar gewesen, dass das Bad nicht nur mit Rettungsschwimmern hätte betrieben werden können, so die Rathauschefin. Alle weiteren Optionen hätten nicht zum Erfolg geführt, weshalb die Schließung des Bades beschlossen wurde. Janette Fuchs bedankte sich in ihren Ausführungen für die „offene und gesunde Kritik, welche ich bei der vergeblichen Personalsuche erfahren habe“. Die Stelle des Schwimmmeisters soll nun erneut ausgeschrieben werden. CDU-Rätin Bettina Fuchs regte zudem an, nach Personen in Todtmoos zu suchen, die gerne eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer machen möchten. Das sei zum Beispiel ein Thema für die Jugend, so die Rätin. Diese Rettungsschwimmer könnten dann künftig den Bademeister unterstützen.