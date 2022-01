Die Felsräumarbeiten im Wehratal ziehen sich hin. Für Pendler, Zulieferer, Ausflügler und Urlaubsgäste bedeutet die Sperrung lange Umwege. Gewerbetreibende und auch gastronomische Betriebe in Todtmoos sehen für sich inzwischen ein existentielles Problem. Sie werfen dem Landratsamt Lörrach „nachlässige Baustellenkoordination“ vor.

Die wohl noch bis mindestens Ende Januar andauernde komplette Sperrung der Landesstraße durch das Wehratal sorgt beim Gewerbe und der Gastronomie in Todtmoos zunehmend für großen Unmut. In einem Schreiben an den zuständigen Fachbereichsleiter beim