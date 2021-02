von Andreas Böhm

Jeder Todtmooser Einwohner erhält vom Verein Aktives Todtmoos kostenlos eine FFP2-Schutzmaske. Die Aktion hat der Vorstand des Vereins mit dem Vorsitzenden Karl Heinz Steidle und dessen Stellvertreter Enrico Beckmann vorbereitet. Die Inhaberin der Kurapotheke Todtmoos, Natalie Milbrandt, unterstützt das Vorhaben gerne.

Die zertifizierten Masken mit Prüfzeichen im Gesamtwert von 6000 Euro können bei ihr in der Apotheke ab sofort abgeholt werden. Sie bieten dem Träger Schutz vor Ansteckung. „Ich finde das eine super Sache, denn Gesundheit ist wichtig“, erklärt die Apothekerin. Und Milbrandt sagt weiter: „Ein deutlicheres Zeichen der Solidarität kann man in dieser schweren Zeit nicht setzen“.

Die im vergangenen Jahr eingenommenen Mitgliedsbeiträge konnten nach Angaben von Karl Heinz Steidle wegen der Corona-Auflagen nicht für die vielen geplanten Aktivitäten wie etwa die Gesundheitswoche oder den Hamburger Fischmarkt eingesetzt werden. „Anstatt die Gelder zu parken, geben wir sie somit unserer Bevölkerung in dieser Form der Gemeinnützigkeit zurück. Es ist ein kleiner Beitrag. Aber wenn wir dadurch auch nur einen Menschen vor einer Infektion mit Covid-19 bewahren, haben wir eine Menge erreicht“, so Steidle in einer Pressemitteilung. Enrico Beckmann ergänzt: „Wir wollen hiermit auch Geschlossenheit in dieser schwierigen Zeit nach Außen zeigen. Es ist eine Geste, gemeinsam etwas gegen diese Pandemie zu unternehmen.“ Die Ausgabe der Masken soll zunächst bis Freitag, 19. Februar, stattfinden.