von Andreas Böhm

Im Zeichen der Corona Pandemie stand das Osterfest auch für die katholische und evangelische Kirchengemeinde Todtmoos unter einem ganz besonderen Stern. Zwangsweise leere Kirchen und der Versuch, in diesen schwierigen Zeiten trotzdem nahe an den Menschen zu sein; dies bedeutete auch für die Seelsorger in ganz Deutschland eine wirklich ungewöhnliche Herausforderung. Prior Pater David von der Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau und der evangelische Gemeindediakon Jürgen Bendig blicken auf ein Osterfest zurück, das es so wohl noch nie gab.

Paulinerpater David vermisst den direkten, persönlichen Kontakt: „Wir sind traurig, das wir diese wichtigsten Tage im Kirchenjahr ohne die Gemeindemitglieder feiern müssen. Wir denken aber im Gebet ganz besonders an die Todtmooser.“ Keine Gottesdienste und keine persönliche Nähe zu den Gläubigen; Pater David empfindet die Situation so: „Es ist für uns wie eine Wüste“. Viele Todtmooser schreiben den Patres David, Roman und Lukas in diesen Tagen und bitten um ein Gebet, um dadurch verbunden zu bleiben. Es gibt auch Anrufe von Menschen, die von Lebensängsten geprägt sind, erklärt Pater David. Die Patres bieten während der Krise deshalb ganz unkompliziert auch persönliche Gespräche im Beichtstuhl an. Die Hauptbeschäftigung der Patres ist es derzeit, mit verschiedenen Mitteln den Kontakt zur Außenwelt zu erhalten. Hierbei werden laut Pater David auch zunehmend die elektronischen Medien eingesetzt: „Wir schätzen diese technologischen Möglichkeiten“. Der Pater weiter: „ Unser Hauptauftrag ist es, den Menschen gerade in dieser Zeit Hoffnung und eine tröstende Botschaft zu vermitteln“. Viele entdecken den Wallfahrtsort Todtmoos und dessen wahre Bedeutung in diesen Tagen ganz neu. Bereits im 14. Jahrhundert suchte die erste, verheerende Pest ganz Mitteleuropa heim. Die größte Wallfahrt, die hieraus entstand, führt bis heute jedes Jahr von Hornussen in der Schweiz zum Gnadenbild von „Maria von Todtmoos„.

Gemeindediakon Jürgen Bendig Todtmoos.Evangelische Kirchengemeinde.abö | Bild: Andreas Böhm

Gemeindediakon Jürgen Bendig von der evangelischen Kirchengemeinde Todtmoos macht sich seine ganz persönlichen Gedanken zu Ostern: „Die ganzen Tage haben für mich etwas Unwirkliches. Die gewohnte Tagesstruktur ist fast aufgelöst. Das Abstandsgebot zwingt zu ungewohnten Verhaltensweisen. Liebgewordenes mit anderen Menschen kann nicht stattfinden“. So beschreibt Jürgen Bendig die aktuelle Situation. Doch auch positive Gedanken begleiten ihn: „ Die Natur ist sehr friedlich. Es ist wenig Verkehr auf den Straßen und am Himmel und dazu sonnige, frühsommerliche Tage“. Die Karwoche und die Osterfeiertage sind für den Geistlichen das Herz des Kirchenjahres und des Christentums. Schweren Herzens verzichtet er am Ostermorgen auf das Osterfeuer vor der Kirche und das anschließende gemeinsame, fröhliche Frühstück. Die Osterbotschaft ist für Jürgen Bendig gerade in dieser Krise sehr wichtig: „In der Auferweckung Jesu vom Tod wird deutlich: der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott schenkt neues Leben“. Der Diakon erlebt bei persönlichen Telefonaten derzeit viele Menschen, die durch die Krise ganz neu darüber nachdenken, was im Leben wirklich wesentlich ist, und wo sie Halt finden können.

Als hörbares Zeichen der Verbundenheit der beiden Konfessionen mit ihren Gläubigen läuten bis zum Ende der Pandemie jeden Abend um 21.00 Uhr die Glocken beider Kirchen und laden zu einem stillen Gebet ein. Die evangelische Kirche zum Guten Hirten und die katholische Wallfahrtskirche sind auch während der Pandemie tagsüber geöffnet.