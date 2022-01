von Andreas Böhm

Die Bürgermeisterwahl im Heilklimatischen Kurort Todtmoos findet am Sonntag, 26. Juni statt. Diesen Termin beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig. Der Tagesordnungspunkt wurde von Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann geleitet, da Bürgermeisterin Janette Fuchs unlängst angekündigt hatte, sich erneut zur Wahl zu stellen und deshalb befangen war. Der Termin wurde unter Berücksichtigung der vorangehenden Pfingstferien gewählt.

Todtmoos Janette Fuchs will Rathaus-Chefin in Todtmoos bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Sollten beim ersten Wahlgang nicht mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf einen Bewerber entfallen, dann wird es am 17. Juli einen zweiten Wahlgang geben. Auf Nachfrage von Freie Wähler-Rat Dirk Haselwander, warum der Abstand zwischen den Wahlgängen auf drei Wochen festgelegt wurde, erklärte Veronika Hummel vom Hauptamt dies mit der Publikation im Mitteilungsblatt. Bei einem weiteren Wahlgang schon nach zwei Wochen müsse eine Sonderausgabe des Amtsblattes gedruckt werden. Die Einreichungsfrist für die Bewerber um den Chefsessel im Todtmooser Rathaus beginnt am 9. April und endet am 30. Mai um 18 Uhr.

Termin für öffentliche Kandidatenstellung noch offen

Ein Beschluss über einen Termin zur öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Wehratalhalle soll im Februar gefasst werden. Der zunächst für den 3. Juni vorgeschlagene Termin für die Vorstellung der Kandidaten musste wegen einer möglichen Terminüberschneidung bei der Hallenbelegung zurückgestellt werden. Bezüglich der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger Baden Württemberg und im Mitteilungsblatt der Gemeinde herrschte in einem Punkt ein kurzer Diskussionsbedarf. Es ging darum, ob der Passus „Der bisherige Amtsinhaber bewirbt sich wieder“ mit aufgenommen werden soll. Jörg Zimmermann: „Es ist kein Muss, aber ich bin der Meinung, dass wir das mit reinschreiben sollten“. Dieser Meinung schlossen sich alle an.

Der Wahlausschuss und seine Mitglieder

Wie Jörg Zimmermann erklärte, hätten sich die Fraktionen von CDU und Freien Wählern gemeinsam auf einen Wahlausschuss geeinigt. Dessen Vorsitzender ist Jörg Zimmermann. Als Stellvertreter wurde Jörg Oehler bestimmt. Als Beisitzer wurden Dirk Haselwander, Wolfgang Jehle und Andreas Faschian benannt. Deren Stellvertreter sind Michael Schmitz, Sonja Opfer und Alexander Stoll. Jörg Zimmermann wies darauf hin, dass die in den Wahlausschuss bestimmten Gemeinderäte sich bemühen sollten, bei einer möglichen Verhinderung rechtzeitig für Ersatz zu sorgen. Als Schriftführerin gehört seitens der Verwaltung Veronika Hummel dem Gremium an. Deren Stellvertreterin ist Christine Quednow.