von Andreas Böhm

Die Paulinerpatres in Todtmoos haben Verstärkung bekommen. Pater Slawomir Trzmielewski ist seit dem Jahreswechsel als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau tätig. Der 1968 in Polen geborene Geistliche war zuletzt in Erding in Bayern in einem Pfarrverband mit den seelsorgerischen Aufgaben betraut. Der Pauliner­orden berief ihn dann nach vier Jahren in den Schwarzwald.

Pater Slawo, wie er von seinen Mitbrüdern genannt wird, trat 1987 in den Orden ein. Er studierte Theologie und Philosophie. 1994 wurde er in der Wallfahrtskirche im polnischen Tschenstochau zum Priester geweiht: „Ich war in meiner Heimat schon immer mit den Paulinern verbunden und bin von zu Hause aus christlich geprägt. Die Entscheidung für den Paulinerorden war für mich eine Berufung“, erklärte er.

Er sei im Dezember herzlich von der Pfarrgemeinde und den Mitbrüdern im Todtmooser Kloster empfangen worden, sagte Pater Slawo. Nun ist er in den Gemeinden Todtmoos und Bernau tätig und kümmert sich um die vielfältige Arbeit in der Seelsorge. Der Pater macht Krankenbesuche, führt Gespräche mit den Gläubigen, spendet das Bußsakrament und ist in der Rufbereitschaft erreichbar. Todtmoos hat er in dieser kurzen Zeit schon in sein Herz geschlossen: „Ich schätze die Wallfahrtskirche und den Kurort sehr. Das passt alles gut zusammen. Ich bin fasziniert von der Geschichte des Ortes, die immer schon von der Wallfahrt geprägt war.“ Besonders angetan ist Pater Slawo vom Südschwarzwald: „Das ist etwas total anderes als bislang. Ich war noch nie in einer so schönen Landschaft.“ Todtmoos sei für ihn optimal, nicht zu groß. Als einzigen Wermutstropfen führte er die Entfernung in seine polnische Heimat an.

Pater Slawo ist ein Naturfreund und hat sich vorgenommen, viel zu wandern und die Gegend zu erkunden: „Die Landschaft ist für mich in die Seelsorge eingebunden“, sagte der Pater mit Überzeugung: „Die Belohnung für meine Arbeit ist für mich die schöne Landschaft.“ Nach einem Wunsch für die Zukunft gefragt, sagte Pater Slawo, dass wieder viele Touristen den Ferienort Todtmoos beleben sollten: „Wir Pauliner Patres profitieren auch davon.“ Bei der Frage nach einem persönlichen Wunsch gibt er sich bescheiden: „Ich habe keine persönlichen Wünsche. Man lebt jeden Tag mit seiner Berufung. Ich erfülle lieber die Wünsche anderer, dann bin ich auch glücklich.“