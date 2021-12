von Andreas Böhm

Der Todtmooser Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich die Umsetzung des geplanten Kur- und Heilwalds beschlossen. Zuletzt hakte es an der vom Forst Baden-Württemberg geforderten Pachtzahlung für die Abtretung der betroffenen Waldgebiete. Diese Entschädigung wurde nach einer erneuten Berechnung seitens Forst BW von 11.144 auf 10.882 Euro jährlich gesenkt.

Das Projekt Die Ziele für die Einrichtung eines Kur- und Heilwalds und eines Erholungswaldes in Todtmoos sind die Stärkung des Standorts für den Gesundheitstourismus, die Steigerung der Übernachtungszahlen im Ort, die medizinische Nutzung der Natur und ein Bewusstsein zu schaffen für ökologische Zusammenhänge. Federführend bei der Planung des Kur- und Heilwalds ist die Todtmooser Ärztin und Therapeutin Katja Oomen-Welke. Der geplante Kur- und Heilwald umfasst eine Fläche von 25 Hektar. Der Kostenrahmen für die Umsetzung beläuft sich auf rund 25.325 Euro.

Vor allem im Hinblick auf die Bedeutung der Kliniken wurde der Schaffung eines zertifizierten Kur- und Heilwalds bei sieben Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung zugestimmt. Der Abstimmung ging eine rege Diskussion voraus, vor allem in Bezug auf die laufenden Kosten für Pacht und Unterhalt. Rechnungsamtsleiter Uwe Bonow führte wegen des zögerlichen Verhaltens einiger Räte aus, dass für den Erhalt beantragter Zuschüsse durch den Naturpark Südschwarzwald ein eindeutiger Wille der Gemeinde zur Umsetzung vorhanden sein müsse.

Keine Vertagung

Eine erneute Vertagung der Entscheidung, wie von einigen Räten gefordert, lehnte Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann ab: „Wir sollten jetzt einen Knopf drauf und den Sack zumachen“, so Zimmermann. Die Ankündigung von Forst BW, die an die Gemeinde verpachteten Waldflächen nicht mehr zu bewirtschaften, stand in der Kritik. CDU-Rätin Bettina Fuchs: „Wir sollten die Forstbehörde überreden, den Wald zu bewirtschaften.“ Diese Chance sah Bonow als sehr gering an. CDU-Rat Christian Zumkeller brachte ein weiteres Argument vor: „Ein unbewirtschafteter Wald verändert auch das Landschaftsbild.“ Etwa bei Borkenkäferbefall sei die Gemeinde als Pächter künftig für die Arbeiten zuständig, erklärte der Kämmerer. Nach einem Vorschlag aus der Ratsrunde soll bei der Forstbehörde erörtert werden, ob die Gemeinde den Wald zur Bewirtschaftung nutzen kann. Durch Einnahmen aus dem Holzverkauf könnte ein Teil der Kosten gedeckt werden.

Die Kurtaxe

Als Folge der Zustimmung für das Projekt beschloss der Gemeinderat, die Kurtaxe ab Januar 2022 um zehn Cent zu erhöhen. Die Kosten für den Kur- und Heilwald wären dann über das Kurtaxeaufkommen finanzierbar. Somit beträgt die Kurtaxe pro Übernachtung ab dem kommenden Jahr 2,30 Euro.