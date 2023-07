Dem 160. Jubiläum der Trachtenkapelle Todtmoos war es zu verdanken, dass die kleine Gemeinde am Freitagabend ein Konzert der Extraklasse erlebte: Die international erfolgreiche Band „La Brassbanda“ aus Oberbayern und die „Brass Buebe“ aus Wehr als Lokalmatadoren gaben sich ein Stelldichein, das unzählige Besucher aus der näheren und weiteren Region anlockte. Ein Reisebus nach dem anderen fuhr vor und entließ die Besucherscharen.

Mehr als „nur“ eine Vorband: Die Brass-Buebe aus Wehr, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern und die Bühne für La Brassbanda bereiten durften. | Bild: Michael Gottstein

Bescheiden als „Vorband“ angekündigt, nutzten die „Brass-Buebe“, die in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum feiern, die Gelegenheit, vor einem so großen Publikum aufzutreten und lieferten den eindrücklichen Beweis, dass sie sich auf blechbläserische Brillanz und mitreißende Rhythmen verstehen. Als Beleg ihrer Bandbreite stellten die „Brass-Buebe“ Jan Delays „Oh Johnny“ vor, der die abgründigeren Seiten des Lebens aufgriff.

Der Auftritt der international gefragten bayerischen Band „La Brassbanda“ war ein Höhepunkt beim Jubiläumsfest der Trachtenkapelle Todtmoos. | Bild: Michael Gottstein

So war die Bühne bereitet für die acht Stars von „La Brassbanda“, die Ernsthaftigkeit und Spiellaune verbinden. Spielerisch ist die Leichtigkeit, mit der sie scheinbar unvereinbare Genres wie Volksmusik und Techno kombinieren und folkloristische Klischees zitieren, um sie gleich wieder zu brechen: So trugen sie Lederhosen, aber ohne die zur Tracht passenden Schuhe.

Das Publikum im voll besetzten Festzelt ließ sich von der Stimmung der Musik mitreißen. | Bild: Michael Gottstein

Ernsthaft ist die Leidenschaft, mit der sie sich der Musik widmen. Schon in den ersten Takten entlud sich ihre Energie in der Musik und übertrug sich auf das Publikum, das bereitwillig die Arme in die Höhe riss, sich im Takt bewegte: „Es geht um positive Energie, um Liebe, Leidenschaft und Nächstenliebe“, so Frontmann Stefan Dettl.

Die Band La Brassbanda wurde 2007 gegründet und stammt aus dem Chiemgau. Die fünf Gründungsmitglieder lernten sich beim Musikstudium am Richard-Strauss-Konservatorium in München kennen. Sie verbinden Elemente der Volksmusik mit diversen Richtungen moderner Popularmusik wie Jazz, Rock oder Techno. Derzeit zählt die Gruppe acht Mitglieder.

Zitate aus der Volksmusik gingen eine Synthese mit den verschiedensten Richtungen moderner Unterhaltungsmusik ein, garniert mit atemberaubenden Improvisationen und einer meisterhaften Beherrschung der Instrumente, denen „La Brassbanda“ ungeahnte Effekte entlockte. Wie im „Hardcore-Tango“, in dem die Bläser mit elektrisierenden Spiel den nervösen und hochexpressiven Charakter des Tangos genau trafen.