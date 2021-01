von Andreas Böhm

Schweren Herzens mussten die Veranstalter das für das kommende Wochenende, 30. bis 31. Januar, geplante nationale Schlittenhunderennen in Todtmoos Schwarzenbach absagen. Stundenlange heftige Regenfälle setzten dem Trail auf über 1000 Metern Meereshöhe kräftig zu.

Regen unterspült Strecke

Wie die Todtmooser Bürgermeisterin Janette Fuchs am Donnerstagabend mitteilte, sei die bis zu 30 Kilometer lange Strecke vom vielen Regen zum Teil schon unterspült worden. Nach offiziellen Wetteraufzeichnungen fielen am Donnerstag bis zum Abend in Todtmoos über 60 Liter Regen auf den Quadratmeter.

Die notwendige Absage schmerzt, den es waren in den vergangenen Wochen umfangreiche und intensive Vorbereitungen getroffen worden. Vor allem die Corona Pandemie stellte die Organisatoren, den Schlittenhundesportverein Baden Württemberg SSBW, und die Gemeinde Todtmoos vor große Herausforderungen. Es gab im Vorfeld zum Teil skeptische Äußerungen die Durchführung betreffend. Der Grund war wohl in der Corona-Pandemie zu suchen.

Rennen ohne Zuschauer geplant

Die Veranstalter hatten jedoch ein ausgefeiltes Hygienekonzept erarbeitet, um die Rennteilnehmer und alle anderen Beteiligten bestmöglich zu schützen. Ohnehin hätte das Todtmooser Schlittenhunderennen in diesem Jahr auf Zuschauer verzichten müssen. Es war geplant, das Renngeschehen via Livestream auf der Facebook-Seite des SSBW zu übertragen.

Für das Rennen in Todtmoos hatten bereits 75 Teams aus ganz Deutschland zugesagt. Auf die sonst übliche internationale Beteiligung wurde wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Dennoch hatten ehemalige Europa- und Weltmeister aus Deutschland ihre Teilnahme zugesagt. Somit wäre die deutsche Elite des Schlittenhundesports in Todtmoos heuer am Start gewesen.

In der Schwarzwaldgemeinde Todtmoos im oberen Wehratal haben Schlittenhunderennen eine lange Tradition. Was im Jahr 1975 im kleinen Rahmen begann, entwickelte sich immer mehr zu einem sportlichen Großereignis. 1994 und 2015 fanden in Todtmoos die Weltmeisterschaften im Schlittenhunderennen statt. Mehr als 10.000 begeisterte Zuschauer säumten damals die Rennstrecke in Todtmoos Schwarzenbach und feuerten die Hunde und die Musher an.