Mehrere Wochen lang war der Platz des Gnadenbildes in der Todtmooser Wallfahrtskirche leer, da die Pieta konserviert und eine Unterkonstruktion für die Gewänder angefertigt wurde. Im Anschluss daran war die konservierte Skulptur einige Zeit ohne Gewand an ihrem angestammten Platz zu sehen.

Die Konservierung des Gnadenbildes ist beendet, am Samstag legten die Resaturatoren Diane Lanz und Thomas Grünewald letzte Hand an. | Bild: Andreas Böhm

Am Samstag aber legten Thomas Grünewald, Fachmann für Skulpturen, und Diane Lanz, Restauratorin im Fachbereich Textil, letzte Hand an, um die Pieta wieder mit Mantel und Schleier zu versehen – rechtzeitig zum Patrozinium, das am Sonntag nach dem Hochfest Mariä Himmelfahrt gefeiert wird.

Das Interesse, das Gnadenbild einmal auch ohne Gewand zu sehen, war groß, vielfach wurde von Menschen jeden Alters der Wunsch geäußert, die Pieta auch weiterhin ohne verhüllende Kleidung zu zeigen, berichteten der Leiter der Seelsorgeeinheit Todtmoos Pater Roman Brud und andere übereinstimmend.

Dem will man künftig Rechnung tragen, Überlegungen gehen dahin, die Pieta entweder in der Karwoche oder sogar während der gesamten Fastenzeit ohne Mantel zu zeigen, so der Pater.