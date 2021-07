von Andreas Böhm

Im Rahmen einer Ortsbegehung informierte sich der Todtmooser Gemeinderat am Dienstagabend über die begonnenen Sanierungsarbeiten an der maroden Zumkellerbrücke in Todtmoos-Au. Anwesend waren Vertreter des zuständigen Ingenieurbüros Tillig und der Ingenieurgruppe Flösser.

Kreis Waldshut Mit dem zweiten Pieks sicher in den Urlaub: Impfwillige im Landkreis können jetzt schneller zum zweiten Termin Das könnte Sie auch interessieren

Bernhard Sandmann von der IG Flösser erklärte, dass im Jahr 2017 die letzte Bauwerkprüfung erfolgte. Diese sei alle sechs Jahre vorgeschrieben. Bei der Begutachtung wurden laut Flösser diverse Mängel an dem inzwischen 33 Jahre alten Bauwerk über die Wehra festgestellt. Unter anderem ist laut Sandmann die Abdichtung marode und die Widerlager der Brücke sind abgenutzt. An der Konstruktion wurde zudem ein Salzeintrag durch Streumaterial im Winter festgestellt. Ein Schaden am Eisengländer durch mechanische Einwirkung muss noch geprüft werden.

Witterung sorgt für Unterbruch

Der CDU-Gemeinderat Christian Zumkeller kritisierte, dass zwar mit den Sanierungsarbeiten begonnen wurde, diese aber momentan nicht weitergeführt werden. Die Brücke ist für den Verkehr komplett gesperrt und eine Zufahrt zum Gewerbegebiet nur über den Ortsteil Glashütte möglich. Wie die Fachingenieure mitteilten, ist die Sanierung der Brücke im Zeitplan. Die zuerst notwendigen Arbeiten der Firma Stoll Bau wurden zügiger erledigt als geplant. Deshalb und auch aufgrund der herrschenden Witterung würden die Bauarbeiten derzeit ruhen, so Bernhard Sandmann.

Kreis Waldshut Was ist in der Mülltonne drin? Der Landkreis Waldshut will es jetzt genau wissen Das könnte Sie auch interessieren

Eine zwischenzeitliche Auslegung der Brücke mit Stahlplatten, damit diese befahren werden kann, forderte Christian Zumkeller. Dieser Vorschlag wurde von den Ingenieuren abgelehnt. Dies sei zu kostspielig und auch aus Sicherheitsgründen nicht machbar. In Kürze sollen nun die Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 220.000 Euro Netto. Ein Teil der Kosten (78.000 Euro) können über Zuschüsse finanziert werden.