Den Erlös des Festwochenendes „Frühlingserwachen in Todtmoos“, das im Mai dieses Jahres stattfand, hat der Verein Aktives Todtmoos als Organisator an fünf gemeinnützige Vereine gespendet. Je 300 Euro erhielten die Freiwillige Feuerwehr Todtmoos und die Bergwacht, Ortsgruppe Todtmoos. Über je 150 Euro freuen sich der Sportverein und der Schwarzwaldverein Todtmoos sowie die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes Bad Säckingen.

Die mit der Spende bedachten Vereine und Organisationen haben sich am Festwochenende von Aktives Todtmoos aktiv beteiligt, die Rettungsorganisationen mit Schauübungen, der Sportverein bot ein Torwandschießen für die Besucher an und Mitglieder des Schwarzwaldvereins halfen bei der Bewirtung mit. Der Vorsitzende von Aktives Todtmoos, Frieder Maier, bedankte sich bei der Übergabe der symbolischen Spendenschecks bei den Mitwirkenden für ihren Einsatz. Die Spenden werden in den Organisationen für die Jugendförderung verwendet; der Schwarzwaldverein setzt das Geld für die Todtmooser Wandertage im Herbst ein. Frieder Maier äußerte die Hoffnung, auch im nächsten Jahr wieder ein „Frühlingserwachen in Todtmoos“ veranstalten zu können.