von Andreas Böhm

Neuwahlen des Vorstandes, der Rückblick auf eine pandemiebedingt schwierige Zeit und der Ausblick auf künftige Projekte bestimmten die Hauptversammlung des Förderkreises Heimatmuseum und Geschichte Todtmoos.

Klaus Lange, der krankheitsbedingt abwesend war, wurde wieder zum Vorsitzenden gewählt, ebenso wie sein Vize Felix Kahlert. Auch die Schriftführerin Elvira Reylly und Kassierer Michael Jourdan wurden wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurden die Beisitzer Florian Zimmermann und Josef Kaiser. Die Auswirkungen der Pandemie bekam auch der Förderverein zu spüren, sagte Felix Kahlert. In den Jahren 2020 und 2021 musste das Museum jeweils für fünf Monate schließen. Es wurde ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet um das Museum zwischendurch öffnen zu können. Es durften nur zehn Personen gleichzeitig die Räume betreten. Das Museum bekam neue Exponate, unter anderem eine komplette Skiwerkstatt. Diese sollen in Kellerraum ausgestellt werden, der noch ausgebaut werden muss. Auch ein Museumsschopf für große Geräte soll entstehen. Inzwischen ist das Todtmooser Heimethus über den Naturpark Südschwarzwald mit anderen Museen vernetzt und es werden gemeinsame Projekte gestartet. Nach Angaben von Felix Kahlert wurde ein gemeinsamer Werbefilm gedreht. In Bezug auf Todtmoos wird die Historie des Ortes und des Museums, speziell die Glashütten, hervorgehoben. Mit einem Museum im schweizerischen Laufenburg bestehen gute Kontakte.

Wie dem Kassenbericht von Michael Jourdan zu entnehmen war, ist der Förderkreis finanziell gut aufgestellt. Pandemiebedingt gingen die Besucherzahlen 2020 und 2021 zurück. In diesem Jahr haben nach Auskunft von Michael Jourdan bereits 857 Gäste das Museum besucht. Felix Kahlert gab als Ziel aus, neue Mitglieder zu generieren: „Aktuell macht nur ein kleiner Kreis, überwiegend Rentner, Dienst im Museum“, so Kahlert. Michael Jourdan ergänzte: „Das können auch junge Menschen machen und Heimat und Geschichte weitertragen.“ Künftig soll mehr Geld in die Digitalisierung des Museums gesteckt werden, sagte Michael Jourdan. Felix Kahlert: „Man sieht, wie andere Museen multimedial unterwegs sind.“ Das Beleuchtungskonzept aus den neunziger Jahren soll erneuert werden und am Hochkopf ist in Kooperation mit dem Skiclub eine Gedenkhütte zum Skisport geplant. Bürgermeister Marcel Schneider sicherte dem Förderkreis seine Unterstützung zu: „Wir brauchen uns mit unserer Geschichte nicht zu verstecken“, so Schneider.