von sk

Die Hauptversammlung des Musikvereins Todtmoos-Weg 1895 war geprägt durch den Rückblick auf das besondere Jahr 2020. Über das Jahr verteilt sollte das große Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen des Vereins mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert werden. Planung und Vorbereitungen waren im vollen Gang, erste Einladungen verschickt, als in Folge der Corona-Pandemie alles ausgebremst wurde. Von März bis Juni gab es keine Proben und keine Veranstaltungen mehr. In Absprache mit den Mitgliedern und allen Beteiligten entschied der Vorstand das gesamte Jubiläum auf das Jahr 2021 zu verlegen und dann „125+1 Jahr“ zu feiern.

Weiter berichtete die Vorsitzende Barbara Schemmer von den ersten Proben unter freiem Himmel ab Juni 2020, von den Schwierigkeiten einen Probenraum zu finden, um unter Einhaltung der Corona-Auflagen musizieren zu können. Es keimte die Hoffnung, wenigstens das Jahreskonzert im Zeichen des 125-jährigen Bestehens durchführen zu können. Doch durch den erneuten Lockdown Ende Oktober wurden alle Hoffnungen zunichte gemacht. Was folgte war eine Zwangspause von acht Monaten. Zum großen Bedauern mussten darauf hin laut Schemmer Anfang 2021 alle geplanten Veranstaltungen zum Jubiläum endgültig abgesagt werden. In Planung sind ein großer Blasmusikabend und das Jahreskonzert.

Im Bericht der Schriftführerin Michaela Maier waren das ausgefallene Jubiläum und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auch das vorherrschende Thema. Doch konnte sie erfreulicherweise auch von 23 stattgefundenen Proben und vier Veranstaltungen berichten.

So war es trotz aller Beschränkungen möglich, im September die Segnung eines Gedenksteins für das, beim Untergang der Titanic 1912 verstorbene Vereinsmitglied Leo Zimmermann, auf dem Friedhof in Todtmoos und Anfang Oktober, den Einzug der Kommunionkinder in die Wallfahrtskirche musikalisch zu umrahmen.

Appell an Musiker

Dirigent Robert Faller zeigte sich in seinem kurzen Bericht erfreut darüber, dass noch alle aktiven Musiker nach dem Lockdown an Bord sind und zu den Proben erscheinen. Er appellierte eindringlich, den bereits feststehenden Probenterminen im Kalender oberste Priorität einzuräumen.

Außerdem ehrte der Verein einige Mitglieder. Heike Müller, Saskia Schwald und Valentin Maier wurden für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Die Vorsitzende Barbara Schemmer überreichte jeweils eine Urkunde und ein kleines Präsent. Die besondere Treue und aktive Mitgliedschaft zum Verein von Ehrenmitglied Herbert Kiefer (für 50 Jahre) und Ehrendirigent Peter Gailer (für 60 Jahre) wurden gewürdigt. Die offizielle Ehrung findet beim Jahreskonzert statt.