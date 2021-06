von Andreas Böhm

Manuela und Jochen Strutz sind die neuen Pächter des Todtmooser Wohnmobilstellplatzes „An der Wehra“. Inzwischen konnten sie nach dem letzten Lockdown die ersten Camper im Kur- und Ferienort willkommen heißen. Der Platz ist derzeit gut gebucht. Eine Anzeige in einer Fachzeitschrift brachte sie zu dem Entschluss, etwas Neues zu wagen. Wir sprachen mit Familie Strutz über ihr künftiges Angebot auf dem Stellplatz und die Situation auf Campingplätzen in Zeiten von Corona.

Die Beiden, selbst leidenschaftliche Camper, wagen erstmals den Schritt, einen Wohnmobilstellplatz zu führen: „Wir wollen noch was anderes machen, so lange es noch geht“. Manuela und Jochen Strutz (56 und 58 Jahre alt), haben ein eigenes Konzept für einen sicheren Betrieb während der Pandemie ausgearbeitet. So werden etwa die Duschen am Platz nicht wie üblich nach Geschlechtern getrennt, sondern nach Familien aufgeteilt.

Stellplatz für Wohnmobile Wohnmobilstellplatz An der Wehra in Todtmoos: Der idyllisch am Ortsrand gelegene Platz verfügt über insgesamt 22 Plätze mit eigenem Stromanschluss. Davon gibt es 16 Premium-Stellplätze mit zusätzlicher Entsorgungsmöglichkeit für Grauwasser und Fäkalienentleerung. Auch Frischwasseranschlüsse sind vorhanden. Anfragen und Buchungen sind telefonisch möglich unter 07674/848 39 oder per E-Mail (wohnmobil@todtmoos.net).

Zudem soll auf dem Stellplatz zur Registrierung der Gäste die Luca-App zum Einsatz kommen, die eine verschlüsselte Datenübertragung möglich macht. Die Pächter sind auch darauf vorbereitet, je nach Inzidenzwert nur autarke Wohnmobile einlassen zu dürfen. Derzeit stehen die Zeichen aber eher auf weiteren Lockerungen. Ihrer Meinung nach besteht auf Stell- und Campingplätzen jedoch kein erhöhtes Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus.

Das Ehepaar aus Lörrach hat Geld in die Hand genommen und in verschiedenen Bereichen investiert. Jedoch wollen sie das gastronomische Angebot überschaubar halten, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die örtliche Gastronomie. Natürlich sind auch Wanderer und Einheimische zur Einkehr herzlich eingeladen, betonen sie. In dem kleinen Haus am Platz, wo auch die Anmeldung erfolgt, möchten sie eine Wein- und Vesperstube einrichten. Eine gemütliche Terrasse lädt zum Verweilen im Freien ein. Das Pächterehepaar möchte bei der saisonalen Öffnung des Platzes flexibel sein: „Wenn das Wetter passt, öffnen wir schon zu Ostern und lassen im Herbst so lange wie möglich offen“. Aufgrund der schwierigen Bedingungen beim Räumen des Platzes bei Schneefall, soll dieser im Winter geschlossen bleiben. In der Vergangenheit genoss das Paar die Wintermonate immer im eigenen Wohnwagen auf dem Campingplatz in Münstertal. 2019 sind sie dann auf ein Wohnmobil umgestiegen, in dem sie nun die Sommermonate in Todtmoos verbringen werden.