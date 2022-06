von Andreas Böhm

Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt der Bürgermeisters im heilklimatischen Kur- und Wallfahrtsort Todtmoos. Die Wahl findet am Sonntag, 26. Juni statt.

Die Einwohner von Todtmoos haben Gelegenheit, sich bei einer gemeinsamen Vorstellung der Kandidaten eine Meinung über die drei Bewerber Janette Fuchs, Marcel Schneider und Tobias Büscher zu bilden. Die Runde mit den Kandidaten findet am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr im großen Saal der Wehratalhalle statt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

Wie läuft die Bewerberrunde ab?

Der Abend wird vom ehemaligen Herrischrieder Bürgermeister Roland Baumgartner moderiert. Die Bewerber stellen sich in der Reihenfolge vor, wie sie auf dem Stimmzettel platziert sind. Zunächst Janette Fuchs, abschließend Marcel Schneider, als Dritter darf sich Tobias Büscher vorstellen. Jeder Kandidat hat eine maximale Redezeit von 20 Minuten. Im Anschluss an die einzelne, persönliche Vorstellung gibt es eine gemeinsame Runde aller Kandidaten. Hier haben die Einwohner Gelegenheit, Fragen an den oder die Kandidaten zu stellen.

Wer hat sich ordnungsgemäß für den Chefsessel im Todtmooser Rathaus beworben?

Janette Fuchs. | Bild: Andreas Böhm

Janette Fuchs (Listenplatz 1) ist 55 Jahre alt und seit 1991 mit Uwe Lehrer verheiratet. Sie stammt aus Neulingen-Bauschlott im Enzkreis. Von 1985 bis 1987 absolvierte sie eine Ausbildung in der kommunalen Verwaltung. Von 1987 bis 2014 war Fuchs im Beamtenverhältnis in der Gemeinde Ispringen/Enzkreis tätig. Seit 2014 ist sie parteilose Bürgermeisterin in Todtmoos. Zu ihren Qualifikationen zählen die kommunale Wirtschaftsförderung, ein Kontaktstudium für Verwaltung und kommunale Presse- und Medienreferentin.

Marcel Schneider. | Bild: Andreas Böhm

Marcel Schneider (Listenplatz 2) ist 43 Jahre alt, wurde in Freiburg geboren und wuchs in Kirchzarten-Zarten auf. Schneider ist aktuell Single. Von 1990 bis 1999 besuchte er das Kolleg St. Sebastian in Stegen mit dem Abschluss der allgemeinen Hochschulreife. Es folgte ein Studium der Rechtswissenschaften. Das Studium der öffentlichen Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Nordhausen schloss Schneider 2012 mit dem Bachelor of Arts ab. Es schloss sich ein Studium Public Management und Governance mit dem Abschluss Master of Arts an. Seit 2016 ist Marcel Schneider bei der Stadt Furtwangen als Hauptamtsleiter tätig.

Tobias Büschner. | Bild: Danylo Vladyka

Tobias Büscher (Listenplatz 3) ist 57 Jahre alt und wurde in Wuppertal geboren. Aufgewachsen ist Büscher in Meerbusch in der Nähe von Düsseldorf. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Tobias Büscher absolvierte nach dem Abitur ein Magisterstudium in Geschichte, Journalismus, Politik und Spanisch an der Justus-Liebig-Universität Gießen mit Abschluss Magister. An der Universität Complutense in Madrid schloss er sein Studium mit Estudios Hispanicos ab. Seit 1990 ist Büscher als Journalist tätig mit Veröffentlichung von Beiträgen in verschiedenen Publikationen (Print und Online). Er arbeitet auch für verschiedene Hörfunksender. Tobias Büscher ist zudem als Buchautor für verschiedene Verlage in Deutschland, Italien und Holland tätig.