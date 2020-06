von Andreas Böhm

Eine Bürgerin und ein Bürger des Todtmooser Ortsteils Weg übergaben im Vorfeld der nächsten Verkehrsschau einen Antrag mit Unterschriftenliste an das Landratsamt Waldshut. Konkret geht es um eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Landesstraße 151 zwischen dem Ortsende in Weg bis zur Kreisgrenze am Hochkopf. Für dieses Ziel wurden 77 Unterschriften gesammelt. Hintergrund des Antrages dürfte wohl hauptsächlich die Lärmbelastung vor allem durch Motorräder sein. Die Strecke über den Hochkopf hinunter in das Wiesental ist bei Bikern sehr beliebt. Vom Todtnauer Ortsteil Präg in Richtung Hochkopf auf Lörracher Kreisgemarkung besteht bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung.