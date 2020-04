von Andreas Böhm

Der Todtmooser Gemeinderat ist auch während der Corona-Krise beschlussfähig. Im Umlaufverfahren (ein elektronisches Verfahren) für Gegenstände einfacher Art wurden Themen behandelt und Entscheidungen getroffen. Die Sitzung des Gemeinderates am 7. April konnte wegen der Corona-Pandemie nicht im üblichen Rahmen abgehalten werden. Folgendes beschloss der Gemeinderat deshalb im Umlaufverfahren.

Todtmoos Die Corona-Krise verzögert die Arbeiten am Gebiet „Vordertodtmoos III“ Das könnte Sie auch interessieren

Künftig wird es zu Beginn jeder Gemeinderatssitzung eine Fragestunde für Bürger geben. Die Dauer wurde auf 30 Minuten begrenzt. Es dürfen keine Fragen zu mehr als zwei Angelegenheiten gestellt werden. Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen kurzgefasst sein und sollten die Dauer von drei Minuten nicht überschreiten. Auf die Fragen antwortet der Vorsitzende des Gremiums nach Möglichkeit direkt. Sollte eine Stellungnahme nicht möglich sein, wird sie in der folgenden Fragestunde abgegeben. Entsprechend des aktuellen eschlusses des Gemeinderates wurde die Geschäftsordnung in diesem Punkt angepasst und tritt ab sofort in Kraft. Eine Erweiterung der Fragestunde wurde seitens der Bürger angeregt.

Der Gemeinderat stimmte darüber hinaus insgesamt vier eingereichten Baugesuchen zu.