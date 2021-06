von Andreas Böhm

Volker Albiez ist künftig auf Stundenbasis für das Innenmarketing der Gemeinde Todtmoos zuständig. Dies gab Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann in der jüngsten Ratssitzung bekannt. Im Gespräch erläuterte der 55-Jährige, welche Aufgaben auf ihn warten.

Volker Albiez möchte Synergien nutzen und Brücken bauen zwischen den heimischen Vereinen, dem Tourismus, der Gemeinde, von Firmen und weiteren Leistungsträgern. Sein Ziel ist es, künftige Projekte und Attraktionen auf Machbarkeit und Umsetzung zu prüfen. Dem Gemeinderat soll zugearbeitet werden, damit das Gremium die nötigen, fundierten Kenntnisse für Entscheidungen auf diesem Sektor zur Verfügung hat.

Bereich sanfter Tourismus

Albiez persönlich sieht Möglichkeiten im Bereich des sanften Tourismus für Todtmoos und möchte in diesem Bereich etwas bewegen: „Wir sollten unsere wunderbare Natur nutzen, damit alle etwas davon haben“, so Albiez. Er ist überzeugt, dass auch die Wallfahrt an Bedeutung gewinnen wird. Deshalb sieht er seine Aufgabe auch als Bindeglied zwischen der weltlichen und kirchlichen Gemeinde.

Volker Albiez, wohnhaft in Rickenbach-Willaringen, ist seit 33 Jahren in Todtmoos tätig und betreibt das Tanzlokal „Schwarzwaldspitze“. Zudem ist er Vorsitzender des neu gegründeten Marienfördervereins.