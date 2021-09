von Andreas Böhm

Die Leiterin des Todtmooser Kindergartens Sankt Elisabeth, Martina Haselwander, kann auf 25 Dienstjahre in der Schwarzwaldgemeinde zurückblicken. Pater Roman Brud stattete ihr im Kindergarten einen Besuch ab und überreichte der Jubilarin ein Blumenpräsent. Seitens der Erzdiözese Freiburg erhielt Martina Haselwander eine Ehrenurkunde als Dank für ihr Wirken in Todtmoos.

Der Pater sah die Ehrung als Wertschätzung für alle pädagogischen Fachkräfte, die im Kindergarten tätig sind: „Ich schließe alle Mitarbeiterinnen mit ein; alle sind wichtig.“ Der Pater weiter: „Der Segen unserer Pfarrgemeinde beginnt im Kindergarten.“ Die Einrichtung sei immer auch ein Spannungsfeld. Wenn bis zu sechs Gremien zusammenkommen, sei dies eine Herausforderung, auch für die Kindergartenleitung, so der Geistliche. Auf die Frage des Paters, was für sie das Schönste an ihrem Beruf sei, antwortete Martina Haselwander spontan: „Das Schönste für mich war immer die Arbeit mit den Kindern“. Die Jubilarin sprach aber auch die stetig gestiegenen Anforderungen in ihrem Tätigkeitsfeld an: „Es kam immer wieder was Neues dazu, mit dem man sich auseinandersetzen musste“.

Pater Roman Brud betrachtete die Ehrung der Kindergartenleiterin auch als Ansporn für Andere, sich als pädagogische Fachkraft zu bewerben und ausbilden zu lassen. Dieser Beruf müsse geschätzt und anerkannt werden, betonte der Pater.

Ausbildung und Arbeitsstationen

Martina Haselwander betreute im Todtmooser Kindergarten, dessen Träger die katholische Kirchengemeinde Todtmoos-Bernau ist, schon mehrere Generationen von einheimischen Kindern. Ihre Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft machte die aus Dachsberg-Urberg stammende Jubilarin in Hegne am Bodensee. Es folgten verschiedene Anstellungen, etwa in einer Einrichtung für Mutter-Kind Kuren und in einem Heim für schwer erziehbare Jungen in Hüfingen.

Um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, arbeitete sie zeitweise in Teilzeit. Vor 25 Jahren begann Martina Haselwander dann ihre Tätigkeit in Todtmoos. Vier Jahre lang leitete sie die Einrichtung kommissarisch. Im Jahr 2020 übernahm sie dann die reguläre Leitung des Kindergartens. Im Kindergarten sind zehn pädagogische Fachkräfte beschäftigt. Es gibt drei Gruppen mit zusammen 59 Kindern.