Die komplette Vorstandschaft wurde bestätigt: Matthias Mutter ist Vorsitzender, Daniel Friedrich Vize, Schriftführerin Jasmin Stoll, Kassiererin Linda Wasmer, Beisitzer sind Andrea Malzacher, Theresa Simon, Daniel Stoll und Jonas Schwald, Jugendleiterin ist Isabell Schrieder.

Im Tätigkeitsbericht ließ Jasmin Stoll das vergangene Jahr Revue passieren. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause fanden in 2022 wieder einige Auftritte und Konzerte statt. Hierzu gehörten das Lichterfest sowie das Konzert in der Kirche.

Nach 13 Jahren als musikalischer Leiter gab Dirigent Martin Kaiser im November den Taktstock an Iris Tjoonk weiter. Kaiser blickte auf seine Zeit als Dirigent zurück: „Ich bedanke mich für die letzten 13 Jahre. Es war eine tolle Zeit.“ Er wünschte seiner Nachfolgerin eine glückliche Hand und forderte die Aktiven dazu auf, weiterhin die Gemeinschaft zu pflegen und das Publikum zu begeistern.

Dirigentin Iris Tjoonk löste im November Martin Kaiser ab. | Bild: Andreas Böhm

Iris Tjoonk sprach über die Vorbereitung auf das Jahreskonzert am Ostersonntag: „Wir sind auf einem guten Weg zum Osterkonzert.“ Und sie fügte hinzu: „Ich freue mich, eure Dirigentin zu sein und danke euch für die Offenheit und Akzeptanz.“ Martin Kaiser wird nach Angaben des Vorsitzenden offiziell im Rahmen des Jahreskonzertes verabschiedet; er bleibt aber dem Verein als aktiver Musiker treu. Kassiererin Linda Wasmer legte eine positive Bilanz vor. Als sehr gute Einnahmequelle erwies sich die Sommerparty. Auf der Ausgabenseite wurde in die Anschaffung neuer Trachten investiert.

Bürgermeister Marcel Schneider bedankte sich für die vielen Auftritte und die Durchführung eigener Veranstaltungen: „Durch ihr Engagement wird unsere Gemeinde liebens- und lebenswert gemacht.“ In der Versammlung stellte Matthias Mutter das Konzept für das Jubiläumsfest vom 7. bis 9. Juli vor. Zu den Höhepunkten zählt das Konzert der Formation „LaBrassBanda“ am Freitagabend, das Oldtimertreffen „Alles was Räder hat“ am Samstagnachmittag sowie das Bezirksmusikfest mit großem Festumzug am Sonntag.

Der Verein: Die Trachtenkapelle Todtmoos zählt aktuell 48 aktive Mitglieder, 18 Ehrenmitglieder und 106 passive Mitglieder. Vorsitzender ist Matthias Mutter. Dirigentin ist Iris Tjoonk.