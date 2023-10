Bei der Hauptversammlung am Samstagabend konnte die Narrenzunft Todtmoos auf eine sehr erfolgreiche Fasnachtssaison zurückblicken. Das komplette Vorstandsteam wurde in seinen Ämtern bestätigt. Erfolgreich wurde die Jubiläumsnarrenzeitung aufgelegt, und zum ersten Mal wurde der Narrenbaum als Brennholz versteigert.

Fast wie zu alten Zeiten

„Endlich wieder richtig Fasnacht machen ohne Pandemie Verordnungen“, zog die Schriftführerin Michaele Stoll eine positive Bilanz – und sprach von einer „Bilderbuchfasnacht wie zu alten Zeiten“. Traditionell wurde am 11.11 an der Proklamation der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) teilgenommen, die dieses Jahr in Karsau stattgefunden hatte. Mit dabei war der Neubürgermeister Marcel Schneider alias Räuber Hotzenplotz. Er war so begeistert, dass er nach dem VHN-Narrentreffen anfang Februar den Lebküchlern beitrat und anschließend gleich noch an der Fasnachtsverbrennung den Narrenbaum ersteigerte.

Narrenzunft Todtmoos Die Narrenzunft wurde 1977 vom damaligen Bürgermeister Wolfgang Heuschmid und von Erwin Böhm gegründet. Derzeit besteht die Zunft aus 93 aktiven Mitgliedern über 16 Jahre und 21 Kindern. Der Narrenzunft gehören das Gugge-Ensemble 1967, die Tanzgarde – Tanzmäuse 2010, die Lebküchler 1973, die Hochkopfgeister-Moosgumper 2011 und die Rabenschluchtteufel 1988 an. Vorsitzende ist Andrea Malzacher. Informationen und Kontakt www.nz-todtmoos.de

Der Terminkalender ist voll

Weiter erinnerte Stoll an alle Anlässe im vergangenen Zunftjahr wie das Guggenmusiktreffen in der Wehrtalhalle, das „Umschmücken“ der Christbäume und die Teilnahme an den beiden Umzügen in Höchenschwand und in Todtnau. Beim Narrenbaumstellen herrschte bescheidenes Wetter, und trotzdem hatten sich nach drei Jahren Pause sehr viel Zuschauer eingefunden. Rathausstürmen, Hemdglunkiumzug und der Kinderball mit Umzug rundeten das Programm ab.

Erfolgreiche Jubiläumsnarrenzeitung

Besonderer Anlass zur Freude war die erfolgreiche Herausgabe der Jubiläumsnarrenzeitung. Für die gelungene Darstellung wurde Gudrun Wasmer von Zunftpräsidentin Andrea Malzacher mit einem kleinen feinen Blumenstrauß geehrt. Kassiererin Christina Ernst konnte von schönen Einnahmen beim Kinderball und vor allem beim Firmenjubiläum der Bürstenfabrik Maier berichten. Sie mahnte aber die hohen Kosten für die Busfahrten an. Auf Vorschlag der Vereinsmitglieder will man als Alternative Fahrten mit der SBG ins Auge zu fassen.

Der Vorstand (von links): Michaela Stoll (Schriftführerin), Andrea Malzacher (Zunftpräsidentin), Peter Stiebritz (Vize) und Christina Ernst (Kassiererin). | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Alter Vorstand ist auch der neue Vorstand

Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand bestätigt: Andrea Malzacher bleibt Zunftpräsidentin, Vize Peter Stiebritz, Schriftführerin Michaela Stoll, Kassiererin Christina Ernst und Sachwart Manuel Waßmer. Geehrt wurden Armin Koch, Christoph Buhr und Manuel Maier für 11 Jahre Mitgliedschaft, Madlen Waßmer für 22 Jahre und Andrea Riegert 44 Jahre Mitgliedschaft.