von Andreas Böhm

Der Todtmooser Prior Pater Roman Brud weilte über das vergangene Wochenende, 12. und 13. März, im polnischen Tschenstochau, um sich persönlich ein Bild von der Lage der ukrainischen Flüchtlinge und deren Unterbringung dort zu machen und Spenden zu übergeben. Die Erzdiözese Freiburg pflegt mit dem Erzbistum Tschenstochau eine enge Partnerschaft. Pater Roman hat zudem persönliche Verbindungen zur Hilfsorganisation Caritas in der Region Tschenstochau.

Pater Roman nach seinem Besuch bei geflüchteten Kindern in Polen: „Wenn man das alles sieht, zerreist es einem das Herz“.Bild abö | Bild: Andreas Böhm

Der Pauliner Pater, der selbst aus Polen stammt, zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung sehr ergriffen von den Nöten und Schicksalen der ukrainischen Kriegsflüchtlinge. In Tschenstochau besuchte er in verschiedenen Einrichtungen Kinder, die in Sicherheit gebracht werden konnten. Unter ihnen waren Kinder eines Waisenhauses, eines Kinderheimes und einer Behinderteneinrichtung. Sie alle wurden aus den hart umkämpften Städten Mariupol und Odessa nach Tschenstochau gebracht. Pater Roman erzählt mit Tränen in den Augen: „Die Kinder saßen im Keller. Bei einer Feuerpause wurden sie evakuiert. Danach folgte für die Kinder eine viertägige Fahrt mit dem Zug nach Polen. An der polnisch-ukrainischen Grenze wurden sie mit Bussen von der Caritas abgeholt.“

Begleitet wurde er von einem örtlichen Bürgermeister sowie von Marek Bato, dem Leiter der regionalen Caritas, der selbst schon zu Besuch im Wallfahrtsort Todtmoos weilte. Auf seiner langen Fahrt vom Schwarzwald nach Polen wurde Pater Roman vom Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Dreisamtal bei Freiburg, Stefan Eschbach, begleitet. In dieser Pfarrgemeinde war Pater Roman als Seelsorger tätig, bevor er nach Todtmoos berufen wurde.

Der Pauliner koordinierte zusammen mit Stefan Eschbach die Spendenaktion der dortigen Seelsorgeeinheit für ukrainische Flüchtlinge. Der Besuch in Tschenstochau, dem Heiligtum des Paulinerordens, hat bei Pater Roman Brud einen bleibenden Eindruck und große Betroffenheit hinterlassen: „Wenn man das alles sieht, zerreißt es einem das Herz“. Der Pauliner zeigte sich zugleich dankbar für die Unterstützung: „Ich bin dankbar für jede Hilfe und die Spenden für diese Kinder und die dortigen Helfer“.

Während Pater Roman in Polen weilte, überschlugen sich am Wochenende die Ereignisse in Todtmoos. Es wurden kurzfristig 120 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Todtmoos untergebracht. Auf Pater Roman wartet somit eine neue Aufgabe in seiner Seelsorgeeinheit, die es zusammen mit der Gemeinde und zahlreichen Helfern aus Todtmoos zu bewältigen gilt.