von Andreas Böhm

Nach zweijähriger coronabedingter Pause lockte das traditionelle Todtmooser Lichterfest am Samstagabend zahlreiche Besucher aus der Region in den Alten Kurpark. Bunte Lampions und im Park verteilte leuchtende Becher sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre. Auf die sonst üblichen Teelichter aus Wachs wurde wegen der Brandgefahr in diesem Jahr verzichtet. An deren Stelle kamen LED-Kerzen zum Einsatz. Auch die Feuershow von „Flamazing“ musste umgeplant werden. Die Künstler boten als Alternative einen LED-Walking-Act an.

Im Lichterglanz: der berühmte Schwarzwälder Bollenhut. | Bild: Andreas Böhm

Den musikalischen Auftakt beim Lichterfest machte die Trachtenkapelle Todtmoos unter der Leitung von Martin Kaiser mit traditioneller und moderner Blasmusik. Anschließend konnte zur Musik der Gruppe „Wildwood“ kräftig das Tanzbein geschwungen werden.

Die Trachtenkapelle Todtmoos sorgte beim Lichterfest für gute Unterhaltung. | Bild: Andreas Böhm

Für das leibliche Wohl der Gäste war bestens gesorgt. Verschiedene regionale Betriebe boten deftige und süße Speisen an. Auch die Todtmooser Bergwacht und der Schwarzwaldverein waren mit einem Stand vertreten.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurden von den Mitarbeitern der Hochschwarzwald Tourismus (HTG) die unzähligen LED Lichter aktiviert. Auf den Rasenflächen wurden mit den Lichtern kunstvolle Objekte wie etwa eine Kuckucksuhr oder der berühmte Schwarzwälder Bollenhut ausgelegt.

Kunstobjekt beim Lichterfest: eine Schwarzwälder Kuckucksuhr. | Bild: Andreas Böhm

Gemütlich schlenderten die Besucher durch den Park und genossen die schöne Atmosphäre sichtlich.

Im Vorfeld der Veranstaltung konnte bei der HTG ein Picknickkorb gebucht werden. Im hinteren Teil des Kurparks befanden sich gemütliche Sitzgruppen und Liegestühle aufgestellt, wo sich die Gäste zum Picknick niederlassen konnten. Das Angebot „Picknick im Lichterglanz“ der HTG wurde gut genutzt: die Plätze waren im Vorfeld der Veranstaltung alle ausgebucht.

Das Todtmooser Lichterfest hat eine lange Tradition. Bereits in früheren Jahren war das Fest als die „Nacht der Tausend Lichter“ bekannt. Künstler wie die Schwarzwaldfamilie Seitz traten schon beim Lichterfest auf.